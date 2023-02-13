https://sputnikarabic.ae/20230213/ظهور-واد-سحيق-في-حقل-زراعي-بعد-زلزال-تركيا-فيديو-1073452991.html
ظهور واد سحيق في حقل زراعي بعد زلزال تركيا... فيديو
ظهور واد سحيق في حقل زراعي بعد زلزال تركيا... فيديو
تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل أيام بظهور واد عميق في بستان زيتون في مقاطعة هاتاي الواقعة جنوبي البلاد. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:43+0000
2023-02-13T11:43+0000
2023-02-13T11:43+0000
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وتظهر المشاهد حدوث انشقاق كبير في الأرض، وتباعد القشرة العلوية من التربة، وتشكل واد عميق وعريض الاتساع.وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد نشرت، في وقت سابق، صورة التقطتها أقمارها الصناعية تظهر تشكّل صدع بعمق نحو 30 مترا وبعرض يصل إلى 200 متر في قشرة الأرض بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركياوأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، مطلع الأسبوع الفائت، حيث وصل عدد الوفيات إلى 31 ألفا و643 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تركيا-قبل-وبعد-زلزال-2023-1073441235.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ظهور واد سحيق في حقل زراعي بعد زلزال تركيا... فيديو
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تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل أيام بظهور واد عميق في بستان زيتون في مقاطعة هاتاي الواقعة جنوبي البلاد.
وتظهر المشاهد حدوث انشقاق كبير في الأرض، وتباعد القشرة العلوية من التربة، وتشكل واد عميق وعريض الاتساع.
ويلاحظ من المشاهد أن القشرة العلوية للأرض قد تباعدت بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى حدوث انهدام للصخور وسقوطها في قاع الوادي.
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد نشرت، في وقت سابق، صورة التقطتها أقمارها الصناعية تظهر تشكّل صدع بعمق نحو 30 مترا وبعرض يصل إلى 200 متر في قشرة الأرض بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، مطلع الأسبوع الفائت، حيث وصل عدد الوفيات إلى 31 ألفا و643 شخصا.