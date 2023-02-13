https://sputnikarabic.ae/20230213/علماء-يخمنون-العامل-المولد-لبداية-شرارة-الحياة-على-الأرض-1073464027.html

علماء يخمنون العامل المولد لبداية شرارة الحياة على الأرض

علماء يخمنون العامل المولد لبداية شرارة الحياة على الأرض

يختلف علماء الأحياء تمامًا على المكان الذي ظهرت فيه الحياة للمرة الأولى على الأرض بالضبط، وربما تكون قد تطورت في قاع المحيط، أو في برك صخرية ضحلة، أو من كتل... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T14:26+0000

2023-02-13T14:26+0000

2023-02-13T14:26+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102892/28/1028922804_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_31bc3a404099e2e5d75b81d0313e439c.jpg

واعتبرت مجلة "لايف ساينس"، اليوم الاثنين، أن "كل أشكال الحياة على الأرض تحتاج إلى الماء للبقاء على قيد الحياة، لذلك من المحتمل أن تكون الحياة قد تطورت هناك أولاً لكن الماء وحده لا يكفي لخلق الحياة؛ بل يحتاج أيضًا إلى الطاقة.إذن ما هي مصادر الطاقة المتاحة لمساعدة مخلوقات الأرض الأوائل على الظهور؟وأضافت المجلة أنه "منذ حوالي 4.6 مليار إلى 4 مليارات سنة، كانت الأرض إلى حد كبير محيطا مع وجود جزيرة بركانية عرضية تنفجر من الماء".وقال عالم الأحياء، إيلوي كامبروبي كاساس، الذي يدرس أصول الحياة في جامعة تكساس للمجلة، إن "إحدى النظريات حول أصل الحياة هي أن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس ساعدت في تكوين جزيئات معقدة في برك صخرية ضحلة على جزر بركانية".وأضاف كامبروبي كاساس: "مع ذلك فإن الأشعة فوق البنفسجية تولد مشكلة أساسية في تحطيم أي شيء، لذلك حتى مع تشكل الجزيئات المعقدة، فإنها قد تتحلل أيضًا بسبب إشعاع الشمس".وتفترض إحدى النظريات حول أصل الحياة على الأرض أن اللبنات الأساسية للحياة نتجت عن اصطدامات الكويكبات، والتي كانت أكثر شيوعًا منذ 4 مليارات سنة مما هي عليه اليوم، حسبما ذكره بارثا بيرا، وهو عالم استقصائي في معهد منطقة الخليج لبحوث البيئة التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".وأوضح بيرا للمجلة: "الجذور هي ذرات أو جزيئات أو أيونات تحتوي على إلكترون إضافي، مما يجعلها جاهزة للتفاعل مع أي شيء".وفقًا لفرضية أصل الحياة هذه، عندما ضربت تلك الكويكبات الأرض، كانت الجزيئات شديدة التفاعل ستختلط مع جزيئات بسيطة أخرى في المحيط لتكوين الكيمياء المعقدة اللازمة لبدء الحياة، حيث أشار بيرا إلى أنه في هذه الحالة، سيكون مصدر الطاقة هو الحرارة الجوفية أيضًا.

https://sputnikarabic.ae/20230123/اكتشاف-كويكب-بقطر-6-أمتار-يحلق-قريبا-من-الأرض-1072620498.html

https://sputnikarabic.ae/20221226/رصد-منارة-كونية-تراقب-زوايا-الفضاء-المظلمة-صورة-1071612641.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم