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https://sputnikarabic.ae/20230213/فؤاد-حسين-نحن-على-اتصال-مع-أمريكا-وإيران-لخفض-التوتر-الذي-یصب-لصالح-العراق-1073468206.html
فؤاد حسين: نحن على اتصال مع أمريكا وإيران لخفض التوتر الذي یصب لصالح العراق
فؤاد حسين: نحن على اتصال مع أمريكا وإيران لخفض التوتر الذي یصب لصالح العراق
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن "استمرار الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين"، مؤكدا أن تقليل التوتر بين طهران وواشنطن یصب لصالح العراق. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T15:58+0000
2023-02-13T15:58+0000
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وقال فؤاد حسين، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي: "ليس سراً أنني على اتصال بمسؤولين إيرانيين وأمريكيين"، مضيفا: "يثق الطرفان بنا، وهذا أمر جيد".وأكد أن "من مصلحة العراق أن يكون هناك توتر أقل بين واشنطن وطهران"، وقال حسين: "الولايات المتحدة حليف مهم، وإيران جارة مهمة، نتقاسم معها العديد من المصالح المشتركة، بما في ذلك الحدود والدين والثقافة والاقتصاد والتجارة"، معربا عن أمله أن يبدأ الطرفان في التحدث مع بعضهما البعض مرة أخرى".ويقوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة واشنطن حاليا على رأس وفد عراقي إلى أمريكا، والذي يضم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في أول لجنة تنسيق عليا تركز على الاقتصاد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20230210/وزير-الخارجية-العراقي-يشكر-واشنطن-على-دعم-بلاده-في-مواجهة-داعش-1073338698.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

فؤاد حسين: نحن على اتصال مع أمريكا وإيران لخفض التوتر الذي یصب لصالح العراق

15:58 GMT 13.02.2023
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن "استمرار الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين"، مؤكدا أن تقليل التوتر بين طهران وواشنطن یصب لصالح العراق.
وقال فؤاد حسين، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي: "ليس سراً أنني على اتصال بمسؤولين إيرانيين وأمريكيين"، مضيفا: "يثق الطرفان بنا، وهذا أمر جيد".
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وزير الخارجية العراقي يشكر واشنطن على دعم بلاده في مواجهة "داعش"
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وأكد أن "من مصلحة العراق أن يكون هناك توتر أقل بين واشنطن وطهران"، وقال حسين: "الولايات المتحدة حليف مهم، وإيران جارة مهمة، نتقاسم معها العديد من المصالح المشتركة، بما في ذلك الحدود والدين والثقافة والاقتصاد والتجارة"، معربا عن أمله أن يبدأ الطرفان في التحدث مع بعضهما البعض مرة أخرى".
ويقوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة واشنطن حاليا على رأس وفد عراقي إلى أمريكا، والذي يضم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في أول لجنة تنسيق عليا تركز على الاقتصاد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.
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