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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/فوكس-نيوز-تكشف-حصيلة-المساعدات-المالية-المقدمة-لأوكرانيا-1073441093.html
"فوكس نيوز" تكشف حصيلة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا
"فوكس نيوز" تكشف حصيلة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الدول من حيث المساعدات التي أسهمت بها لأوكرانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T07:58+0000
2023-02-13T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة بلغ 196 مليار دولار، على هيئة مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لأوكرانيا، في الفترة بين 24 يناير/كانون الثاني 2022 حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل القروض المرسلة إلى أوكرانيا أو المساهمات الإضافية التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومات المعنية بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وفبراير/شباط 2023.يتطلع بعض أعضاء الكونغرس إلى وضع حد للإنفاق الفائض من قبل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك النائب مات جايتز، الذي قدم قرارًا لإنهاء المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.وطرح جايتز عدد من التساؤلات، قائلا: "كم المطلوب من أجل أوكرانيا؟ هل هناك حدود؟ ما هو الخط الأحمر الذي حددناه، لن نتجاوزه لاحقا؟".في يناير، وافق الرئيس بايدن على مساعدة أمنية إضافية، بما في ذلك 31 دبابة أبرامز M1 إلى أوكرانيا. بالإضافة لذلك، تشير التقارير إلى وجود ملياري دولار أخرى في طور الإعداد.وقال جايتز، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "أمريكا في حالة تراجع مُدار، وسوف تتفاقم إذا واصلنا نزيف أموال دافعي الضرائب نحو حرب خارجية. يجب أن نعلق كل المساعدات الخارجية للحرب في أوكرانيا ونطالب جميع المقاتلين في هذا الصراع بالتوصل إلى اتفاق سلام على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"فوكس نيوز" تكشف حصيلة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا

07:58 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 07:59 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أشار تقرير إعلامي إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الدول من حيث المساعدات التي أسهمت بها لأوكرانيا.
بحسب التقرير الذي نشرته "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة بلغ 196 مليار دولار، على هيئة مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لأوكرانيا، في الفترة بين 24 يناير/كانون الثاني 2022 حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بحجم المساعدات التي وصلت لـ172 مليار دولار، وأسهمت بقية الدول بأقل من 75 مليار دولار توزعت بين بريطانيا (28.2 مليار دولار)، بولندا (24.3 مليار دولار)، وإستونيا (5.48 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام لا تشمل القروض المرسلة إلى أوكرانيا أو المساهمات الإضافية التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومات المعنية بين ديسمبر/كانون الأول 2022 وفبراير/شباط 2023.
يتطلع بعض أعضاء الكونغرس إلى وضع حد للإنفاق الفائض من قبل حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك النائب مات جايتز، الذي قدم قرارًا لإنهاء المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية
31 يناير, 14:40 GMT
وطرح جايتز عدد من التساؤلات، قائلا: "كم المطلوب من أجل أوكرانيا؟ هل هناك حدود؟ ما هو الخط الأحمر الذي حددناه، لن نتجاوزه لاحقا؟".
في يناير، وافق الرئيس بايدن على مساعدة أمنية إضافية، بما في ذلك 31 دبابة أبرامز M1 إلى أوكرانيا. بالإضافة لذلك، تشير التقارير إلى وجود ملياري دولار أخرى في طور الإعداد.
وقال جايتز، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "أمريكا في حالة تراجع مُدار، وسوف تتفاقم إذا واصلنا نزيف أموال دافعي الضرائب نحو حرب خارجية. يجب أن نعلق كل المساعدات الخارجية للحرب في أوكرانيا ونطالب جميع المقاتلين في هذا الصراع بالتوصل إلى اتفاق سلام على الفور".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
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