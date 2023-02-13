https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-القوات-الروسية-تستطيع-الوصول-إلى-كييف-في-حال-أعطى-الرئيس-الأمر-بذلك-1073451985.html
قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك
قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف: "إن القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف وتسيطر عليها إذا تم إصدار هذا الأمر من قبل الرئيس". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:44+0000
2023-02-13T10:44+0000
2023-02-13T10:44+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح قديروف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن لديهم قوة حية يمكنها الوصول إلى كييف والسيطرة عليها.وقال قديروف: "إذا صدر اليوم أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن وحداتنا من وزارة الدفاع والحرس الوطني والشرطة جاهزة، لدينا جميع الوحدات، وكلها جاهزة لتنفيذ الأمر، والتالي سيكون كما يقرر الرئيس".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073439054.html
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روسيا
قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف: "إن القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف وتسيطر عليها إذا تم إصدار هذا الأمر من قبل الرئيس".
وصرح قديروف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن لديهم قوة حية يمكنها الوصول إلى كييف والسيطرة عليها.
وقال قديروف: "إذا صدر اليوم أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن وحداتنا من وزارة الدفاع والحرس الوطني والشرطة جاهزة، لدينا جميع الوحدات، وكلها جاهزة لتنفيذ الأمر، والتالي سيكون كما يقرر الرئيس".