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القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-القوات-الروسية-تستطيع-الوصول-إلى-كييف-في-حال-أعطى-الرئيس-الأمر-بذلك-1073451985.html
قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك
قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك
قال رئيس الشيشان رمضان قديروف: "إن القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف وتسيطر عليها إذا تم إصدار هذا الأمر من قبل الرئيس". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:44+0000
2023-02-13T10:44+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح قديروف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن لديهم قوة حية يمكنها الوصول إلى كييف والسيطرة عليها.وقال قديروف: "إذا صدر اليوم أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن وحداتنا من وزارة الدفاع والحرس الوطني والشرطة جاهزة، لدينا جميع الوحدات، وكلها جاهزة لتنفيذ الأمر، والتالي سيكون كما يقرر الرئيس".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073439054.html
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روسيا

قديروف: القوات الروسية تستطيع الوصول إلى كييف في حال أعطى الرئيس الأمر بذلك

10:44 GMT 13.02.2023
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Photo / Press Service of the Head of the Chechen Republic
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف: "إن القوات الروسية يمكن أن تصل إلى كييف وتسيطر عليها إذا تم إصدار هذا الأمر من قبل الرئيس".
وصرح قديروف في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن لديهم قوة حية يمكنها الوصول إلى كييف والسيطرة عليها.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:47 GMT
وقال قديروف: "إذا صدر اليوم أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن وحداتنا من وزارة الدفاع والحرس الوطني والشرطة جاهزة، لدينا جميع الوحدات، وكلها جاهزة لتنفيذ الأمر، والتالي سيكون كما يقرر الرئيس".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMT
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