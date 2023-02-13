https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-يقول-إنه-مستعد-لحرب-نووية-وأن-يموت-هو-وأطفاله-الأربعة-عشر-من-أجل-روسيا-1073455546.html
قديروف يقول إنه مستعد لحرب نووية وأن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر من أجل روسيا
قديروف يقول إنه مستعد لحرب نووية وأن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر من أجل روسيا
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الاثنين، أنه مستعد لحرب نووية عالمية ولا يخاف أن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:58+0000
2023-02-13T11:58+0000
2023-02-13T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
جمهورية الشيشان
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_8535075c613c37c962abf0f330e7689f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، ردا على سؤال عما إذا كان يخاف من اندلاع حرب نووية عالمية ثالثة "من وجهة نظري، إذا ما سألتموني، وأنا لدي أربعة عشر طفلا، منهم 8 أولاد، في حال أن الوضع وصل حد التهديد بحرب نووية، أنا مستعد لهذه الحرب، وأن نموت جميعًا (في سبيل روسيا)".وأضاف: "روسيا لطالما كانت دولة قوية، ما زلنا متحدين وهذا ما نؤكده اليوم... الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين] ينتهج سياسة صحيحة 100 في المئة ومن غير أخطاء، لذلك أنا هادئ".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220810/قديروف-9-آلاف-مقاتل-من-الشيشان-على-استعداد-للذهاب-إلى-أراضي-أوكرانيا-1066243749.html
جمهورية الشيشان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73344e97c34d98685dad5acbe2cdb884.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار روسيا اليوم, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, روسيا
قديروف يقول إنه مستعد لحرب نووية وأن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر من أجل روسيا
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الاثنين، أنه مستعد لحرب نووية عالمية ولا يخاف أن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر.
موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، ردا على سؤال عما إذا كان يخاف من اندلاع حرب نووية عالمية ثالثة "من وجهة نظري، إذا ما سألتموني، وأنا لدي أربعة عشر طفلا، منهم 8 أولاد، في حال أن الوضع وصل حد التهديد بحرب نووية
، أنا مستعد لهذه الحرب، وأن نموت جميعًا (في سبيل روسيا)".
وأضاف أنه لا يخشى الحرب النووية أبدا، لكنه يخشى "أن تخسر( روسيا) ما لديها".
وأكد: "هذا لا ينبغي أن يحصل، سننتصر، وسوف نقضي عليهم (أعداء روسيا) ونظهر لحلف شمال الأطلسي( الناتو) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بأنهم لم يروا أبداً شيئًا في هذه الحياة".
وأضاف: "روسيا لطالما كانت دولة قوية
، ما زلنا متحدين وهذا ما نؤكده اليوم... الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين] ينتهج سياسة صحيحة 100 في المئة ومن غير أخطاء، لذلك أنا هادئ".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.