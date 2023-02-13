https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-يقول-إنه-مستعد-لحرب-نووية-وأن-يموت-هو-وأطفاله-الأربعة-عشر-من-أجل-روسيا-1073455546.html

قديروف يقول إنه مستعد لحرب نووية وأن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر من أجل روسيا

قديروف يقول إنه مستعد لحرب نووية وأن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر من أجل روسيا

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، الاثنين، أنه مستعد لحرب نووية عالمية ولا يخاف أن يموت هو وأطفاله الأربعة عشر. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T11:58+0000

2023-02-13T11:58+0000

2023-02-13T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال قديروف، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، ردا على سؤال عما إذا كان يخاف من اندلاع حرب نووية عالمية ثالثة "من وجهة نظري، إذا ما سألتموني، وأنا لدي أربعة عشر طفلا، منهم 8 أولاد، في حال أن الوضع وصل حد التهديد بحرب نووية، أنا مستعد لهذه الحرب، وأن نموت جميعًا (في سبيل روسيا)".وأضاف: "روسيا لطالما كانت دولة قوية، ما زلنا متحدين وهذا ما نؤكده اليوم... الرئيس [الروسي فلاديمير بوتين] ينتهج سياسة صحيحة 100 في المئة ومن غير أخطاء، لذلك أنا هادئ".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار روسيا اليوم, جمهورية الشيشان, أخبار أوكرانيا, روسيا