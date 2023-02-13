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https://sputnikarabic.ae/20230213/قراصنة-روس-اخترقنا-الموقع-الإلكتروني-لقاعدة-رامشتاين-العسكرية-1073454757.html
قراصنة روس: اخترقنا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية
قراصنة روس: اخترقنا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية
أعلن قراصنة روس من مجموعة "كيلنت"، أنهم اخترقوا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:49+0000
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ونشروا عبر قناة تلغرام "نحن كيلنت" الخاصة بهم، أن "القاعدة تقريبا سقطت".وقد تأكد مراسلو"سبوتنيك" في أوروبا من أن الموقع لا يعمل، وعند محاولة الدخول إلى الموقع في بروكسل، تعذّر تحميل الصفحة، وبعد فترة تظهر رسالة تفيد بأن المهلة قد انتهت.وفي برلين عند محاولة فتح الموقع، تظهر صورة تحمل شعار القيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو، لكن الصفحة غير نشطة ولا تحتوي على أية روابط أو مواد.قاعدة رامشتاين الجوية هي معقل للقوات الجوية الأمريكية شمالي ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وهي واحدة من قواعد الناتو، وتقع قاعدة رامشتاين بالقرب من بلدة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وهي أكبر معقل للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري، ويعمل فيها ما يقرب الـ 30 ألف متخصص مدني.مركز العمليات الجوية والفضائية "603"، الذي تم نشره في رامشتاين في عام 2011، ينسق ويتحكم بالطائرات الأمريكية من دون طيار، في العراق وأفغانستان والصومال واليمن وباكستان.وهناك نقاش عام واسع في ألمانيا حول تورط الدولة والسلطات في "حروب الطائرات من دون طيار"، من وجهة نظر القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230212/ألمانيا-لن-تحصل-على-أسعار-تفضيلية-للغاز-المسال-من-سلطنة-عمان-1073428428.html
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العالم, قراصنة
العالم, قراصنة

قراصنة روس: اخترقنا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية

11:49 GMT 13.02.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
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أعلن قراصنة روس من مجموعة "كيلنت"، أنهم اخترقوا الموقع الإلكتروني لقاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا.
ونشروا عبر قناة تلغرام "نحن كيلنت" الخاصة بهم، أن "القاعدة تقريبا سقطت".
وقد تأكد مراسلو"سبوتنيك" في أوروبا من أن الموقع لا يعمل، وعند محاولة الدخول إلى الموقع في بروكسل، تعذّر تحميل الصفحة، وبعد فترة تظهر رسالة تفيد بأن المهلة قد انتهت.
وفي برلين عند محاولة فتح الموقع، تظهر صورة تحمل شعار القيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو، لكن الصفحة غير نشطة ولا تحتوي على أية روابط أو مواد.
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أمس, 17:59 GMT
قاعدة رامشتاين الجوية هي معقل للقوات الجوية الأمريكية شمالي ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وهي واحدة من قواعد الناتو، وتقع قاعدة رامشتاين بالقرب من بلدة رامشتاين في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وهي أكبر معقل للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري، ويعمل فيها ما يقرب الـ 30 ألف متخصص مدني.

رامشتاين هي واحدة من قاعدتين في ألمانيا يُعتقد أنهما تخزنان رؤوسًا حربية نووية.

مركز العمليات الجوية والفضائية "603"، الذي تم نشره في رامشتاين في عام 2011، ينسق ويتحكم بالطائرات الأمريكية من دون طيار، في العراق وأفغانستان والصومال واليمن وباكستان.
وهناك نقاش عام واسع في ألمانيا حول تورط الدولة والسلطات في "حروب الطائرات من دون طيار"، من وجهة نظر القانون الدولي.
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