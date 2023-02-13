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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/كيف-يتم-تهريب-الذين-يرفضون-الانضمام-للجيش-خارج-أوكرانيا-مقابل-الرشاوى-1073459623.html
الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟
الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟
كشف مكتب المدعي العام الأوكراني عن مخطط لإخراج المتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، تحت ستار متطوعين إنسانيين. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T13:23+0000
2023-02-13T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني
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وجاء في بيان للمكتب أنه "تم إعلان الاشتباه بإخراج غير شرعي لأشخاص عبر حدود الدولة الأوكرانية قام به رئيس مؤسسة إنسانية".ووفقا لبيانات التحقيق، قام المشتبه به بابتكار مخطط لإخراج رجال خاضعين للخدمة العسكرية عبر الحدود مقابل 7.5 ألف دولار، وذلك خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد، حيث أنشأ مؤسسة إنسانية لهذا الهدف.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد اقترح في 6 فبراير/شباط الجاري تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما.وكان جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، ‏أثناء تلقيه رشوة مالية (5 آلاف دولار أمريكي) من مجند، مقابل مساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/واقعة-فساد-جديدة-في-الجيش-الأوكراني-ضبطوه-متلبسا-بأخذ-رشوة-مالية-كبيرة-1073084954.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني
العالم, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟

13:23 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
/
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كشف مكتب المدعي العام الأوكراني عن مخطط لإخراج المتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، تحت ستار متطوعين إنسانيين.
وجاء في بيان للمكتب أنه "تم إعلان الاشتباه بإخراج غير شرعي لأشخاص عبر حدود الدولة الأوكرانية قام به رئيس مؤسسة إنسانية".
ووفقا لبيانات التحقيق، قام المشتبه به بابتكار مخطط لإخراج رجال خاضعين للخدمة العسكرية عبر الحدود مقابل 7.5 ألف دولار، وذلك خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد، حيث أنشأ مؤسسة إنسانية لهذا الهدف.
قصف بقذائف الهاون من قبل الجيش الأوكراني لقرية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واقعة فساد جديدة في الجيش الأوكراني... ضبطوه متلبسا بأخذ رشوة مالية كبيرة
3 فبراير, 21:06 GMT
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد اقترح في 6 فبراير/شباط الجاري تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما.
وكان جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، ‏أثناء تلقيه رشوة مالية (5 آلاف دولار أمريكي) من مجند، مقابل مساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
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