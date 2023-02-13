https://sputnikarabic.ae/20230213/كيف-يتم-تهريب-الذين-يرفضون-الانضمام-للجيش-خارج-أوكرانيا-مقابل-الرشاوى-1073459623.html
الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟
الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟
كشف مكتب المدعي العام الأوكراني عن مخطط لإخراج المتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، تحت ستار متطوعين إنسانيين. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T13:23+0000
2023-02-13T13:23+0000
2023-02-13T13:23+0000
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وجاء في بيان للمكتب أنه "تم إعلان الاشتباه بإخراج غير شرعي لأشخاص عبر حدود الدولة الأوكرانية قام به رئيس مؤسسة إنسانية".ووفقا لبيانات التحقيق، قام المشتبه به بابتكار مخطط لإخراج رجال خاضعين للخدمة العسكرية عبر الحدود مقابل 7.5 ألف دولار، وذلك خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد، حيث أنشأ مؤسسة إنسانية لهذا الهدف.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد اقترح في 6 فبراير/شباط الجاري تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما.وكان جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، أثناء تلقيه رشوة مالية (5 آلاف دولار أمريكي) من مجند، مقابل مساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية.
https://sputnikarabic.ae/20230203/واقعة-فساد-جديدة-في-الجيش-الأوكراني-ضبطوه-متلبسا-بأخذ-رشوة-مالية-كبيرة-1073084954.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني
العالم, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني يواجه أزمة هروب الجنود.. كيف يتم تهريبهم إلى خارج البلاد؟
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كشف مكتب المدعي العام الأوكراني عن مخطط لإخراج المتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، تحت ستار متطوعين إنسانيين.
وجاء في بيان للمكتب أنه "تم إعلان الاشتباه بإخراج غير شرعي لأشخاص عبر حدود الدولة الأوكرانية قام به رئيس مؤسسة إنسانية".
ووفقا لبيانات التحقيق، قام المشتبه به بابتكار مخطط لإخراج رجال خاضعين للخدمة العسكرية عبر الحدود مقابل 7.5 ألف دولار، وذلك خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد، حيث أنشأ مؤسسة إنسانية لهذا الهدف.
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد اقترح في 6 فبراير/شباط الجاري تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما.
وكان جهاز الأمن الأوكراني ألقى القبض على نائب رئيس اللجنة الطبية في كييف، أثناء تلقيه رشوة مالية
(5 آلاف دولار أمريكي) من مجند، مقابل مساعدته على التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب صحية.