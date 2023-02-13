https://sputnikarabic.ae/20230213/مؤسسة-العرين-السورية-المساعدات-لم-ترق-لحجم-الكارثة-ونفتقر-للأدوية-الضرورية-1073463823.html

مؤسسة "العرين" السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية

مؤسسة "العرين" السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية

نناقش في هذه الحلقة: مساعدات إنسانية لسوريا و"سبوتنيك" تطلق حملة لجمع التبرعات الروسية للمتضررين؛ إسرائيل تعلن عن استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف؛ مظاهرات... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T14:22+0000

2023-02-13T14:22+0000

2023-02-13T14:23+0000

راديو

بلا قيود

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مؤسسة العرين السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية مؤسسة العرين السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية

ما تزال فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا والعالقين تحت الأنقاض فيما تستمر المساعدات الإنسانية لدعم ملايين المتضررين بسبب الزلزال في تركيا وسوريا، لكن الوضع الطبي في سوريا أكثر تعقيدا بسبب العقوبات وسنوات الحرب الطويلة.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة المكتب الطبي بمؤسسة "العرين" الإنسانية، لـ"بلا قيود":بدوره، قال النائب في البرلمان وعضو المكتب السياسي بالحزب السوري القومي الاجتماعي، أحمد مرعي، لـ"بلا قيود":مبادرة "سبوتنيك" لمساعدة الشعب السوريوكانت وكالة "سبوتنيك" وانطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية، قد أطلقت بالتنسيق مع السفارة السورية في موسكو، حملة تبرعات للتخفيف من آثار الكارثة على المناطق المنكوبة.حول هذه المبادرة، قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك-عربي"، لينا أندريتشينكو قندكجي:وأضافت: "لقد استجابت المؤسسة لدعوتنا عندما طلبنا منها المساعدة و زودتنا بالمباني والعاملين الذين بادلونا تجربتهم في تنظيم الفعاليات الخيرية. سوف تستمر هذه الفعالية الانسانية لأسبوع آخر حتى 17 فبراير. وبمجرد أن نجمع كل الصناديق، سنرسلها إلى سوريا ونعدكم أنها ستصل إلى المحتاجين إليها وهي عبارة عن ملابس دافئة، حفاضات، ملابس أطفال، أكياس نوم، أفرشة، وسائد، كل شيء هنا من أعواد الثقاب إلى الخيام. نأمل حقًا أنه عندما تصل شحنتنا، سيشعر الشعب السوري بالتحسن. نحن نفعل ذلك من أعماق قلوبنا. في كل دقيقة ترن هواتفنا وتطرق أبوابنا ليقدمون لنا صناديقًا ضخمة فيها كل ما يحتاج إليه جميع السوريين. إنه لمؤشر على لطف كبير و طيبة لا تصدق. يسألني الجميع ما إذا كانت هناك حاجة لمتطوعين، وما الذي يجب طلبه. آمل أنه بفضل حمولتنا، سيشعر كل السوريين بالدفء ووفرة الطعام.. نحن فعلا لم نستطع تجاوز هذه المشاكل التي مر بها العالم كله".بريطانيا تستعد لمصادرة الأصول الروسية.. هل من مسوّغ قانوني لذلك؟أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندريه كيلين، أن بريطانيا تخطط لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا لذلك.يقول الخبير المالي والاقتصادي، ميخائيل بلياييف، في حديث لـ"برنامجنا" بهذا الصدد:بدورها، تقول أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا الرحباني، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي...

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