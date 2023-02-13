https://sputnikarabic.ae/20230213/مؤسسة-العرين-السورية-المساعدات-لم-ترق-لحجم-الكارثة-ونفتقر-للأدوية-الضرورية-1073463823.html
مؤسسة "العرين" السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية
مؤسسة "العرين" السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية
نناقش في هذه الحلقة: مساعدات إنسانية لسوريا و"سبوتنيك" تطلق حملة لجمع التبرعات الروسية للمتضررين؛ إسرائيل تعلن عن استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف؛ مظاهرات... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T14:22+0000
2023-02-13T14:22+0000
2023-02-13T14:23+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073463638_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_d54f7f227ae34caf246fec1464578610.png
مؤسسة العرين السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية
مؤسسة العرين السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية
ما تزال فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا والعالقين تحت الأنقاض فيما تستمر المساعدات الإنسانية لدعم ملايين المتضررين بسبب الزلزال في تركيا وسوريا، لكن الوضع الطبي في سوريا أكثر تعقيدا بسبب العقوبات وسنوات الحرب الطويلة.حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة المكتب الطبي بمؤسسة "العرين" الإنسانية، لـ"بلا قيود":بدوره، قال النائب في البرلمان وعضو المكتب السياسي بالحزب السوري القومي الاجتماعي، أحمد مرعي، لـ"بلا قيود":مبادرة "سبوتنيك" لمساعدة الشعب السوريوكانت وكالة "سبوتنيك" وانطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية، قد أطلقت بالتنسيق مع السفارة السورية في موسكو، حملة تبرعات للتخفيف من آثار الكارثة على المناطق المنكوبة.حول هذه المبادرة، قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك-عربي"، لينا أندريتشينكو قندكجي:وأضافت: "لقد استجابت المؤسسة لدعوتنا عندما طلبنا منها المساعدة و زودتنا بالمباني والعاملين الذين بادلونا تجربتهم في تنظيم الفعاليات الخيرية. سوف تستمر هذه الفعالية الانسانية لأسبوع آخر حتى 17 فبراير. وبمجرد أن نجمع كل الصناديق، سنرسلها إلى سوريا ونعدكم أنها ستصل إلى المحتاجين إليها وهي عبارة عن ملابس دافئة، حفاضات، ملابس أطفال، أكياس نوم، أفرشة، وسائد، كل شيء هنا من أعواد الثقاب إلى الخيام. نأمل حقًا أنه عندما تصل شحنتنا، سيشعر الشعب السوري بالتحسن. نحن نفعل ذلك من أعماق قلوبنا. في كل دقيقة ترن هواتفنا وتطرق أبوابنا ليقدمون لنا صناديقًا ضخمة فيها كل ما يحتاج إليه جميع السوريين. إنه لمؤشر على لطف كبير و طيبة لا تصدق. يسألني الجميع ما إذا كانت هناك حاجة لمتطوعين، وما الذي يجب طلبه. آمل أنه بفضل حمولتنا، سيشعر كل السوريين بالدفء ووفرة الطعام.. نحن فعلا لم نستطع تجاوز هذه المشاكل التي مر بها العالم كله".بريطانيا تستعد لمصادرة الأصول الروسية.. هل من مسوّغ قانوني لذلك؟أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندريه كيلين، أن بريطانيا تخطط لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا لذلك.يقول الخبير المالي والاقتصادي، ميخائيل بلياييف، في حديث لـ"برنامجنا" بهذا الصدد:بدورها، تقول أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا الرحباني، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073463638_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_1d21f4cd5e53d94ffffc99daa66ece12.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
مؤسسة "العرين" السورية: المساعدات لم ترق لحجم الكارثة ونفتقر للأدوية الضرورية
14:22 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: مساعدات إنسانية لسوريا و"سبوتنيك" تطلق حملة لجمع التبرعات الروسية للمتضررين؛ إسرائيل تعلن عن استعدادها للوساطة بين موسكو وكييف؛ مظاهرات حاشدة في 25 مدينة فرنسية ضد تسليح نظام كييف؛ الخارجية الفلسطينية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية ضم 9 مستوطنات في الضفة الغربية؛ لندن تعتزم سرقة الأموال الروسية المصادرة.
ما تزال فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا والعالقين تحت الأنقاض فيما تستمر المساعدات الإنسانية لدعم ملايين المتضررين بسبب الزلزال في تركيا وسوريا، لكن الوضع الطبي في سوريا أكثر تعقيدا بسبب العقوبات وسنوات الحرب الطويلة.
حول هذا الموضوع، قالت الدكتورة رنيم أسعد، مسؤولة المكتب الطبي بمؤسسة "العرين" الإنسانية، لـ"بلا قيود":
"نحاول تأمين المساعدة الطبية العاجلة في مراكز الإيواء حسب الإمكانيات المتاحة، كما وزعنا الجرحى على المشافي الخاصة وتكفلنا بدفع كل ما يترتب عليهم، ونشكر كل من ساعدنا من الدول لكن هذه المساعدات لم ترق لحجم الكارثة لأن الاحتياجات تضاعفت ونفتقر لأدوية كثيرة مثل المسكنات القوية، وأدوية التخدير والأدوية الإسعافية والخاصة بالعناية المشددة، كما شكلنا لجانا طبية وإغاثية لتأمين احتياجات المتضررين من مواد غذائية ووسائل تدفئة، وتحضير وجبات غذائية نظيفة وصحية للجميع".
بدوره، قال النائب في البرلمان وعضو المكتب السياسي بالحزب السوري القومي الاجتماعي، أحمد مرعي، لـ"بلا قيود":
"منذ وقوع الكارثة سارعت كل مؤسسات الدولة، وأيضا الفئات الشعبية للمساعدة في تخفيف آثارها، ونحن كحزب سوري قومي اجتماعي افتتحنا مراكزنا كنقاط طبية، ولاستقدام التبرعات ودعم مراكز الإيواء، وجمعنا أطنانا من المساعدات حتى الأوروبية منها، وأنا بنفسي استقبلت سيارات كبيرة من الأردن أرسلناها للاذقية وحلب، وما يجري على الأرض مختلف عما يتم تداوله على السوشال ميديا".
مبادرة "سبوتنيك" لمساعدة الشعب السوري
وكانت وكالة "سبوتنيك" وانطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية، قد أطلقت بالتنسيق مع السفارة السورية في موسكو، حملة تبرعات للتخفيف من آثار الكارثة على المناطق المنكوبة.
حول هذه المبادرة، قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك-عربي"، لينا أندريتشينكو قندكجي:
"لقد جمعنا خلال يومين ما يقرب من 2.5 ألف طن من البضائع الإنسانية لسوريا. ليس هذا فقط، إنها فكرة توصلتُ أنا إليها وقامت إدارة "سبوتنيك" مشكورة، بدعمها بسرعة وحماس. لم أستطع النوم ولا تناول الطعام لأيام عدة بعد ما رأيته في 6 فبراير/ شباط، الخبر الأول عن الزلزال في سوريا، والذي أدى إلى تدمير حلب واللاذقية ومدن سورية أخرى. لدي أصدقاء، وأقارب يعيشون هناك، هذا بلدي الأم، هذا هو وطني الثاني، وطن والدي. لم أستطع تجاوز هذا وأدركت أنه يجب علي المساعدة. طبعا ورائي وكالة أنباء ضخمة بذلت قصارى جهدها لضمان استمرارية هذه الفعالية، نحن، بصفتنا وكالة أنباء، لا نستطيع أن نفعل ذلك بأنفسنا. لذلك، جاءت المؤسسة الخيرية الرائعة "الدكتورة ليزا" لمساعدتنا أعتقد أن كل السوريين يعرفون هذه المؤسسة الخيرية التي لطالما ساعدت الأطفال السوريين".
وأضافت: "لقد استجابت المؤسسة لدعوتنا عندما طلبنا منها المساعدة و زودتنا بالمباني والعاملين الذين بادلونا تجربتهم في تنظيم الفعاليات الخيرية. سوف تستمر هذه الفعالية الانسانية لأسبوع آخر حتى 17 فبراير. وبمجرد أن نجمع كل الصناديق، سنرسلها إلى سوريا ونعدكم أنها ستصل إلى المحتاجين إليها وهي عبارة عن ملابس دافئة، حفاضات، ملابس أطفال، أكياس نوم، أفرشة، وسائد، كل شيء هنا من أعواد الثقاب إلى الخيام. نأمل حقًا أنه عندما تصل شحنتنا، سيشعر الشعب السوري بالتحسن. نحن نفعل ذلك من أعماق قلوبنا. في كل دقيقة ترن هواتفنا وتطرق أبوابنا ليقدمون لنا صناديقًا ضخمة فيها كل ما يحتاج إليه جميع السوريين. إنه لمؤشر على لطف كبير و طيبة لا تصدق. يسألني الجميع ما إذا كانت هناك حاجة لمتطوعين، وما الذي يجب طلبه. آمل أنه بفضل حمولتنا، سيشعر كل السوريين بالدفء ووفرة الطعام.. نحن فعلا لم نستطع تجاوز هذه المشاكل التي مر بها العالم كله".
بريطانيا تستعد لمصادرة الأصول الروسية.. هل من مسوّغ قانوني لذلك؟
أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندريه كيلين، أن بريطانيا تخطط لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتعد تشريعا لذلك.
يقول الخبير المالي والاقتصادي، ميخائيل بلياييف، في حديث لـ"برنامجنا" بهذا الصدد:
"على الرغم من حقيقة أن جميع القوانين في المجال الدولي يتم انتهاكها اليوم، إلا أن هناك حاجة إلى أساس قانوني يبرر مصادرة الأصول. فإما أن تتهم روسيا بارتكاب انتهاكات دولية، أو العمل في سياق تجريدها من ملكيتها لهذه الأصول وتحويلها إلى مالك آخر".
بدورها، تقول أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، ليلى نقولا الرحباني، في حديث لـ"بلا قيود" في هذا الشأن:
"بشكل عام، وبموجب القانون الدولي، لا يحق لأي دولة أن تصادر أصول لدولة أخرى، أو أصول لمدنيين، بدون مسوغ قانوني، وهناك معاهدات دولية، وهناك حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون العام والخاص، ولا تستطيع الدولة أن تصادر هذه الأصول إلا بحكم جنائي وهذا من الصعب إثباته".
التفاصيل في الملف الصوتي...