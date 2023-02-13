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https://sputnikarabic.ae/20230213/مصرع-أربعة-أشخاص-جراء-الفيضانات-في-موزمبيق-1073439136.html
مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات في موزمبيق
مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات في موزمبيق
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في موزمبيق جراء الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T05:40+0000
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وذكر المعهد الوطني لإدارة الكوارث، أن عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات في موزمبيق ارتفع إلى 37 ألف شخص.وأشار إلى أنه تم إنقاذ 13 ألف شخص من الغرق في المياه.وقالت رئيسة المعهد لويزا ميكي، إن 18 ألف شخص وضعوا في مراكز استقبال.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الأربعاء الماضي في غمر آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالعاصمة مابوتو بالمياه، كما غمرت المياه العديد من المدارس والمنشآت الصحية.
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العالم, أخبار العالم الآن, مقتل أشخاص
العالم, أخبار العالم الآن, مقتل أشخاص

مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات في موزمبيق

05:40 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / Zinyange Auntonyفتاة تقف على الشاطئ في انتظار التوزيع بعد إعصار مدمر في قرية كوموامبا، موزمبيق 13 مايو/ أيار 2019
فتاة تقف على الشاطئ في انتظار التوزيع بعد إعصار مدمر في قرية كوموامبا، موزمبيق 13 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / Zinyange Auntony
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في موزمبيق جراء الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.
وذكر المعهد الوطني لإدارة الكوارث، أن عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات في موزمبيق ارتفع إلى 37 ألف شخص.
وأشار إلى أنه تم إنقاذ 13 ألف شخص من الغرق في المياه.
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وقالت رئيسة المعهد لويزا ميكي، إن 18 ألف شخص وضعوا في مراكز استقبال.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الأربعاء الماضي في غمر آلاف المنازل في المنطقة المحيطة بالعاصمة مابوتو بالمياه، كما غمرت المياه العديد من المدارس والمنشآت الصحية.
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