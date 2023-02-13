https://sputnikarabic.ae/20230213/مصر-توسع-قائمة-الشركات-الروسية-الموردة-للمنتجات-السمكية-1073461072.html

مصر توسع قائمة الشركات الروسية الموردة للمنتجات السمكية

مصر توسع قائمة الشركات الروسية الموردة للمنتجات السمكية

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، اليوم الاثنين، إضافة 34 شركة جديدة، إلى قائمة الشركة الروسية المنتجة والمصدرة للأسماك إلى... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T13:43+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقالت "روس سيلخوز نادزور" في بيان: "حصلت 34 مؤسسة روسية تنتج منتجات من مصادر بيولوجية مائية، على حق الوصول إلى السوق المصري".وأوضحت الهيئة، أنه في ضوء تجديد القائمة، يمكن لـ 89 شركة ومصنع أسماك روسي عائم، تجهيز الأسماك وتصدير منتجاتها إلى مصر.وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، يوم السبت الماضي، بأن مصر، وعلى الرغم من ضغوط الغرب لتقليص العلاقات مع روسيا، تواصل تعاونها النشط مع موسكو.وقال بوريسينكو، لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، نحن نتفهم أن مصر وشركاءنا العرب الآخرين يمرون بأوقات عصيبة في ظل الوضع الحالي، عندما يتعرضون لضغوط هائلة من الغرب، وغالبا ما يُطلب منهم قطع أي اتصالات مع روسيا، والتي تصل لحد الإنذارات".واستشهد السفير، بالزيارة الصيفية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة، عندما ذهب سفراء دول مجموعة السبع إلى وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، وأصروا على إلغاء الاجتماعات المخطط لها هناك.وتابع بوريسينكو: "رغم كل هذه الضغوط، تظل مصر وفية لتقاليد الصداقة بين بلدينا، التي تم إرساؤها خلال رئاسة جمال عبد الناصر، وتواصل التعاون الفعال مع روسيا في المجال الاقتصادي، وفي الثقافة، وعلى مختلف المنابر السياسية الدولية".

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