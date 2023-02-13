https://sputnikarabic.ae/20230213/مقتل-ما-لا-يقل-عن-12-بهجوم-لمسلحين-على-قرية-في-بوركينا-فاسو-1073440014.html

مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو

مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "نسمة" تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى"، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".

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