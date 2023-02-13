عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/مقتل-ما-لا-يقل-عن-12-بهجوم-لمسلحين-على-قرية-في-بوركينا-فاسو-1073440014.html
مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو
مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو
لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:53+0000
2023-02-13T06:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار مالي
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
ونقلت قناة "نسمة" تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى"، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230126/فرنسا-تستدعي-سفيرها-في-بوركينا-فاسو-1072725744.html
أخبار مالي
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مالي, بوركينا فاسو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مالي, بوركينا فاسو

مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو

06:53 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبرTelegram
لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي.
ونقلت قناة "نسمة" تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى"، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.
يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.
مظاهرات في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
فرنسا تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو
26 يناير, 07:50 GMT
وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала