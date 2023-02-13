https://sputnikarabic.ae/20230213/مقتل-ما-لا-يقل-عن-12-بهجوم-لمسلحين-على-قرية-في-بوركينا-فاسو-1073440014.html
مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو
مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو
لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:53+0000
2023-02-13T06:53+0000
2023-02-13T06:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار مالي
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg
ونقلت قناة "نسمة" تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى"، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230126/فرنسا-تستدعي-سفيرها-في-بوركينا-فاسو-1072725744.html
أخبار مالي
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049178181_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_adbe936c4240574995a728323441470c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مالي, بوركينا فاسو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مالي, بوركينا فاسو
مقتل ما لا يقل عن 12 بهجوم لمسلحين على قرية في بوركينا فاسو
06:53 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:57 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 12 مدنيا مصرعهم إثر هجوم على قرية في بوركينا فاسو شنه مسلحون شمال غربي البلاد، على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي.
ونقلت قناة
"نسمة" تصريحات لأحد سكان قرية ساناكادوغو التي تعرضت للهجوم قال فيها إن "عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا القرية ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا و6 جرحى"، فيما قال شاهد آخر إن الهجوم أوقع 13 قتيلا.
يذكر أن ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، كانوا قد لقوا مصرعهم بهجوم يوم السادس من فبراير/ شباط الجاري، على يد مجموعة من الإرهابيين شمالي بوركينا فاسو.
وتواجه البلاد تمردا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة
، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".