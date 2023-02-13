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وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال
وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال
أقامت وزارة الدفاع التركية 19 قاعدة دعم لوجيستي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد، بهدف توصيل المساعدات إلى المتضررين على وجه السرعة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:36+0000
2023-02-13T11:36+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الجيش التركي يساعد بشكل مكثف في عمليات البحث والإنقاذ ودعم الحياة والأنشطة الصحية في المناطق التي ضربها الزلزال.ولتسهيل نقل فرق البحث والإنقاذ لمناطق الزلزال، أقامت وزارة الدفاع "ممرات مساعدة" جوية وبحرية.كما تشارك قوات الجيش في عملية توزيع الأطعمة والأشربة والمستلزمات المعيشية للمتضررين جراء الزلزال.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يتفقد-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-في-تركيا-1073431611.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, العالم, الجيش التركي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, العالم, الجيش التركي, الأخبار

وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال

11:36 GMT 13.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أقامت وزارة الدفاع التركية 19 قاعدة دعم لوجيستي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد، بهدف توصيل المساعدات إلى المتضررين على وجه السرعة.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الجيش التركي يساعد بشكل مكثف في عمليات البحث والإنقاذ ودعم الحياة والأنشطة الصحية في المناطق التي ضربها الزلزال.
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
وزير خارجية الإمارات يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا
أمس, 20:19 GMT
ولتسهيل نقل فرق البحث والإنقاذ لمناطق الزلزال، أقامت وزارة الدفاع "ممرات مساعدة" جوية وبحرية.
كما تشارك قوات الجيش في عملية توزيع الأطعمة والأشربة والمستلزمات المعيشية للمتضررين جراء الزلزال.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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