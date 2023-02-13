https://sputnikarabic.ae/20230213/وزارة-الدفاع-التركية-تقيم-19-قاعدة-دعم-لوجيستي-في-مناطق-الزلزال-1073453948.html
وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال
وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال
أقامت وزارة الدفاع التركية 19 قاعدة دعم لوجيستي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد، بهدف توصيل المساعدات إلى المتضررين على وجه السرعة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:36+0000
2023-02-13T11:36+0000
2023-02-13T11:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة "الأناضول" أن الجيش التركي يساعد بشكل مكثف في عمليات البحث والإنقاذ ودعم الحياة والأنشطة الصحية في المناطق التي ضربها الزلزال.ولتسهيل نقل فرق البحث والإنقاذ لمناطق الزلزال، أقامت وزارة الدفاع "ممرات مساعدة" جوية وبحرية.كما تشارك قوات الجيش في عملية توزيع الأطعمة والأشربة والمستلزمات المعيشية للمتضررين جراء الزلزال.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يتفقد-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-في-تركيا-1073431611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, العالم, الجيش التركي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, العالم, الجيش التركي, الأخبار
وزارة الدفاع التركية تقيم 19 قاعدة دعم لوجيستي في مناطق الزلزال
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أقامت وزارة الدفاع التركية 19 قاعدة دعم لوجيستي في المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد، بهدف توصيل المساعدات إلى المتضررين على وجه السرعة.
وذكرت وكالة "الأناضول"
أن الجيش التركي يساعد بشكل مكثف في عمليات البحث والإنقاذ ودعم الحياة والأنشطة الصحية في المناطق التي ضربها الزلزال.
ولتسهيل نقل فرق البحث والإنقاذ لمناطق الزلزال، أقامت وزارة الدفاع "ممرات مساعدة" جوية وبحرية.
كما تشارك قوات الجيش في عملية توزيع الأطعمة والأشربة والمستلزمات المعيشية للمتضررين جراء الزلزال.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.