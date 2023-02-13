https://sputnikarabic.ae/20230213/وزراء-دفاع-الناتو-يناقشون-انخفاض-مخزون-أسلحة-الحلف-بسبب-إمداد-أوكرانيا-1073457780.html
وزراء دفاع الناتو يناقشون انخفاض مخزون أسلحة الحلف بسبب إمداد أوكرانيا
وزراء دفاع الناتو يناقشون انخفاض مخزون أسلحة الحلف بسبب إمداد أوكرانيا
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في اجتماع الغد عواقب الأزمة في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:49+0000
2023-02-13T12:49+0000
2023-02-13T12:50+0000
الناتو
رصد عسكري
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أمستردام- سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، غدا: "الناتو يجدد تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا للفوز بالحرب وسنناقش غدا حاجة أوكرانيا للأسلحة والمعدات". وأضاف:وأشاد ستولتنبرغ "بإمداد الحلفاء أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة".
https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-غربي-يعتبر-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-والصين-وينهك-الناتو-1073456519.html
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الناتو, رصد عسكري
وزراء دفاع الناتو يناقشون انخفاض مخزون أسلحة الحلف بسبب إمداد أوكرانيا
12:49 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في اجتماع الغد عواقب الأزمة في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء وذلك بسبب إمداد نظام كييف بالأسلحة.
أمستردام- سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، غدا: "الناتو يجدد تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا للفوز بالحرب وسنناقش غدا حاجة أوكرانيا للأسلحة والمعدات". وأضاف:
"سنناقش أيضا عواقب النزاع المسلح في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء"، مشددًا على أهمية السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية.
ونوه الأمين العام لحلف الناتو إلى عزم الحلفاء مناقشة احتمال تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.
وأشاد ستولتنبرغ "بإمداد الحلفاء
أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة".