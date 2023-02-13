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https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الخارجية-السعودي-نبذل-ما-في-وسعنا-من-أجل-تأمين-وصول-المساعدات-إلى-كل-مناطق-سوريا-1073472221.html
وزير الخارجية السعودي: نبذل ما في وسعنا من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا
وزير الخارجية السعودي: نبذل ما في وسعنا من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الاثنين، أن "كارثة الزلزال في سوريا وتركيا تقتضي الرد المناسب من الجميع". 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T18:44+0000
2023-02-13T18:45+0000
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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ابن فرحان، قوله، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن "بلاده تبذل ما في وسعها من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا"، مضيفا: "نحض الأطراف كافة على تأمين وصول المساعدات إلى كل المناطق".وقررت السعودية الأسبوع الماضي، إنشاء جسر جوي لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، فجر الاثنين الماضي، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا.جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين، مؤكدة أن الجسر ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20230211/زلزال-تركيا-وسوريا-كيف-تنقذ-فرق-البحث-الناس-من-تحت-الأنقاض؟-1073387556.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال, العالم

وزير الخارجية السعودي: نبذل ما في وسعنا من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا

18:44 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 18:45 GMT 13.02.2023)
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الاثنين، أن "كارثة الزلزال في سوريا وتركيا تقتضي الرد المناسب من الجميع".
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ابن فرحان، قوله، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن "بلاده تبذل ما في وسعها من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا"، مضيفا: "نحض الأطراف كافة على تأمين وصول المساعدات إلى كل المناطق".
‏سبوتنيك تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
مجتمع
زلزال تركيا وسوريا.. ما هي الأدوات المستخدمة في الإنقاذ؟
11 فبراير, 15:59 GMT
وقررت السعودية الأسبوع الماضي، إنشاء جسر جوي لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، فجر الاثنين الماضي، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا.
جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين، مؤكدة أن الجسر ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.
وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي
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الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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6 فبراير, 17:43 GMT
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