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https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-الجسم-الجوي-الذي-تم-إسقاطه-في-شمال-الولايات-المتحدة-له-شكل-ثماني-الأضلاع-1073438109.html
وسائل إعلام: الجسم الجوي الذي تم إسقاطه شمالي الولايات المتحدة له شكل ثماني الأضلاع
وسائل إعلام: الجسم الجوي الذي تم إسقاطه شمالي الولايات المتحدة له شكل ثماني الأضلاع
أفادت قناة "فوكس" نقلاً عن عضو الكونغرس جاك بيرغمان أن الجسم الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق بحيرة بالقرب من الحدود الكندية كان له شكل ثماني الأضلاع. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T04:41+0000
2023-02-13T05:08+0000
العالم
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وأوضحت: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16" جسمًا غامضًا ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون بصاروخ سايدويندر".هذا هو رابع جسم جوي يسقطه الجيش الأمريكي في الأيام الثمانية الماضية.وكان عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، قد أكد في وقت سابق أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا.وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة المشبوهة التي أسقطت في الأيام الأخيرة مرتبطة بحياة خارج كوكب الأرض.كما أسقطت الولايات المتحدة وكندا ما مجموعه ثلاثة أجسام مجهولة على ارتفاعات عالية في فبراير/ شباط الجاري، بما في ذلك واحدا أُسقط يوم السبت فوق إقليم يوكون الكندي.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الرابع-خلال-أسبوع-الجيش-الأمريكي-يسقط-جسما-آخر-محمولا-جوا-فوق-بحيرة-هورون-1073435870.html
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العالم

وسائل إعلام: الجسم الجوي الذي تم إسقاطه شمالي الولايات المتحدة له شكل ثماني الأضلاع

04:41 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 13.02.2023)
© Photo / CC0جسم غامض
جسم غامض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Photo / CC0
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أفادت قناة "فوكس" نقلاً عن عضو الكونغرس جاك بيرغمان أن الجسم الذي أسقطته مقاتلة أمريكية فوق بحيرة بالقرب من الحدود الكندية كان له شكل ثماني الأضلاع.
وأوضحت: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16" جسمًا غامضًا ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون بصاروخ سايدويندر".
هذا هو رابع جسم جوي يسقطه الجيش الأمريكي في الأيام الثمانية الماضية.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-22 (F-22) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
الرابع خلال أسبوع... الجيش الأمريكي يسقط جسما طائرا آخر فوق بحيرة هورون
أمس, 22:45 GMT
وكان عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، قد أكد في وقت سابق أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا.
وقال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة المشبوهة التي أسقطت في الأيام الأخيرة مرتبطة بحياة خارج كوكب الأرض.
كما أسقطت الولايات المتحدة وكندا ما مجموعه ثلاثة أجسام مجهولة على ارتفاعات عالية في فبراير/ شباط الجاري، بما في ذلك واحدا أُسقط يوم السبت فوق إقليم يوكون الكندي.
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