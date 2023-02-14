https://sputnikarabic.ae/20230214/أستراليا-تكشف-عن-إحباط-عملية-تجسس-إيرانية-على-أراضيها-1073511756.html
أستراليا تكشف عن إحباط عملية تجسس إيرانية على أراضيها
أستراليا تكشف عن إحباط عملية تجسس إيرانية على أراضيها
كشفت وزيرة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، عن إحباطها عملية تجسس إيرانية وقعت على أرضها في العام الماضي، وذلك خلال التظاهرات التي اندلعت في طهران بعد وفاة... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:28+0000
2023-02-14T12:28+0000
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وقالت أونيل في كلمة لها في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية قامت بتعطيل أنشطة أفراد أجروا عملية مراقبة لمنزل ناشط إيراني أسترالي، وأجروا بحثا مكثفا لهذا الفرد وأسرته"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأكدت أنه "من القانوني جدا لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، مثلما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث التي وقعت داخل إيران".وأردفت مشددة: "لكن ما لا نتسامح معه على الإطلاق، وتحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء".وتابعت وزارة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، في كلمتها أن الحكومة الأسترالية لن تقف مكتوفة الأيدي وتترك الأستراليين، أو حتى زوار بلادهم، وهو يخضعون للمراقبة أو الملاحقة، من جانب حكومات أجنبية على أرض أستراليا.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها وقت انتظارها مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html
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أستراليا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أستراليا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أستراليا تكشف عن إحباط عملية تجسس إيرانية على أراضيها
12:28 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
كشفت وزيرة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، عن إحباطها عملية تجسس إيرانية وقعت على أرضها في العام الماضي، وذلك خلال التظاهرات التي اندلعت في طهران بعد وفاة الفتاة الإيرانية، مهسا أميني.
وقالت أونيل في كلمة لها في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية قامت بتعطيل أنشطة أفراد أجروا عملية مراقبة لمنزل ناشط إيراني أسترالي، وأجروا بحثا مكثفا لهذا الفرد وأسرته"، وفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية.
وأكدت أنه "من القانوني جدا لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، مثلما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث التي وقعت داخل إيران".
وأردفت مشددة: "لكن ما لا نتسامح معه على الإطلاق، وتحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء".
وتابعت وزارة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، في كلمتها أن الحكومة الأسترالية لن تقف مكتوفة الأيدي وتترك الأستراليين، أو حتى زوار بلادهم، وهو يخضعون للمراقبة أو الملاحقة، من جانب حكومات أجنبية على أرض أستراليا.
17 أكتوبر 2022, 09:53 GMT
وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات
على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها وقت انتظارها مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.