https://sputnikarabic.ae/20230214/أسوأ-5-دول-من-حيث-معاملة-اللاجئين-1073525293.html
أسوأ 5 دول من حيث معاملة اللاجئين
أسوأ 5 دول من حيث معاملة اللاجئين
تزعم الحكومات الأوروبية تقديم الدعم اللازم والمعاملة اللائقة للاجئين لتعويضهم عن الأمان الذي فقدوه في أوطانهم، إلا أن الوضع على أرض الواقع ربما يدل على حقائق... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T16:03+0000
2023-02-14T16:03+0000
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أسوأ 5 دول من حيث معاملة اللاجئين
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تزعم الحكومات الأوروبية تقديم الدعم اللازم والمعاملة اللائقة للاجئين لتعويضهم عن الأمان الذي فقدوه في أوطانهم، إلا أن الوضع على أرض الواقع ربما يدل على حقائق مغايرة، فيما يلي نذكر أمثلة على بعض الدول التي عُرفت بأسوأ معاملة للمهاجرين وطالبي اللجوء.