https://sputnikarabic.ae/20230214/ألمانيا-تزود-كييف-بنظامي-دفاع-جوي-إيريس-تي-خلال-الأشهر-المقبلة-1073497259.html
ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة
ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن نظامي الدفاع الجوي IRIS-T التي وعدت أوكرانيا بها سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:19+0000
2023-02-14T09:19+0000
2023-02-14T09:25+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375004_0:52:2844:1652_1920x0_80_0_0_e1e7545917513ad2f794fcdec8df1ebd.jpg
وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي IRIS التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".وكانت قد وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كريستينا لامبريخت، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد الضربات الصاروخية المكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221010/وزارة-الدفاع-الألمانية-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1068836850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375004_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1330fa7c16cf2c9c895ac7697f7f41d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة
09:19 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن نظامي الدفاع الجوي IRIS-T التي وعدت أوكرانيا بها سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي IRIS التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".
10 أكتوبر 2022, 11:46 GMT
وكانت قد وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كريستينا لامبريخت، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد الضربات الصاروخية المكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.