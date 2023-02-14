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https://sputnikarabic.ae/20230214/ألمانيا-تزود-كييف-بنظامي-دفاع-جوي-إيريس-تي-خلال-الأشهر-المقبلة-1073497259.html
ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة
ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن نظامي الدفاع الجوي IRIS-T التي وعدت أوكرانيا بها سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:19+0000
2023-02-14T09:25+0000
رصد عسكري
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وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي IRIS التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".وكانت قد وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كريستينا لامبريخت، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد الضربات الصاروخية المكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20221010/وزارة-الدفاع-الألمانية-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-إلى-أوكرانيا-1068836850.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ألمانيا تزود كييف بنظامي دفاع جوي "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة

09:19 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 09:25 GMT 14.02.2023)
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020
بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني في مؤتمر صحفي (قبل تسلمه الحقيبة الوزارية) في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
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صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أن نظامي الدفاع الجوي IRIS-T التي وعدت أوكرانيا بها سابقًا سيتم تسليمهما إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
وقال قبل اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، في رد على سؤال حول أنظمة الدفاع الجوي IRIS التي وعدت كريستينا لامبريخت بهما كييف: "خلال الأشهر المقبلة. لكنه يعتمد أيضا على توقيت تسليم الصناعات الدفاعية".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا
10 أكتوبر 2022, 11:46 GMT
وكانت قد وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كريستينا لامبريخت، بإرسال أول أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى من طراز "أيريس-تي" إلى نظام كييف في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد الضربات الصاروخية المكثفة على كييف ومدن أوكرانية أخرى.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
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