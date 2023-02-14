https://sputnikarabic.ae/20230214/أمريكا-ودول-أوروبية-تعلن-عن-قلقها-بشأن-قرار-إسرائيل-إقامة-مستوطنات-جديدة-1073519905.html
أمريكا ودول أوروبية تعلن عن قلقها بشأن قرار إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة
أمريكا ودول أوروبية تعلن عن قلقها بشأن قرار إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة
أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الأراضي... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T13:58+0000
2023-02-14T13:58+0000
2023-02-14T13:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الدول الخمس، في بيان مشترك: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، منزعجون بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية التوسع في إقامة نحو 10000 وحدة استيطانية، واعتزامها شرعنة 9 بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".وأضاف البيان: "نحن نعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".وأمس، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.وقال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية، معربًا في الوقت ذاته، عن قلقه إزاء التطورات في إسرائيل والضفة الغربية، وارتفاع عدد الضحايا جراء التوترات المستمرة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الاتحاد-الأوروبي-والسعودية-يدينان-خطط-إسرائيل-لبناء-9-مستوطنات-في-الضفة-الغربية-1073463468.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيطاليا, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيطاليا, أخبار ألمانيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أمريكا ودول أوروبية تعلن عن قلقها بشأن قرار إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة
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أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن استيائها من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة معارضتها لهذه "الإجراءات أحادية الجانب" التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.