https://sputnikarabic.ae/20230214/أوبك-تخفض-توقعاتها-لإنتاج-النفط-خارج-المنظمة-في-عام-2023--1073520782.html
"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة في عام 2023
"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة في عام 2023
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، تقديراتها لإنتاج النفط خارج المنظمة، في عام 2023، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا؛ متوقعة نموها إلى 67 مليون... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:01+0000
2023-02-14T15:01+0000
2023-02-14T15:01+0000
أوبك
خفض إنتاج النفط
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لتقرير شباط/فبراير، "من المتوقع أن يبلغ نمو إنتاج الهيدروكربونيات السائلة، من البلدان غير الأعضاء في أوبك، في عام 2023، بـ 1.4 مليون برميل يوميا، بمتوسط 67 مليون برميل يوميا؛ بانخفاض 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع في روسيا والولايات المتحدة".وارتفع حجم الإنتاج خارج منظمة أوبك ، بحسب "أوبك"، في كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا؛ وبلغ بالمتوسط 72.8 مليون برميل يوميًا، بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا زيادة عن الشهر السابق.ويوضح التقرير أنه، في عام 2023، سيتم تأمين النمو بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا؛ بينما من المتوقع أن ينخفض في روسيا والمكسيك.ويشير التقرير إلى أنه، "مع ذلك، هناك شكوك كبيرة تتعلق بتأثير التطورات الجيوسياسية الحالية في أوروبا الشرقية، وآفاق إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في عام 2023".
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أوبك, خفض إنتاج النفط, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
أوبك, خفض إنتاج النفط, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
"أوبك" تخفض توقعاتها لإنتاج النفط خارج المنظمة في عام 2023
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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء، تقديراتها لإنتاج النفط خارج المنظمة، في عام 2023، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا؛ متوقعة نموها إلى 67 مليون برميل يوميًا، مقارنة بعام 2022.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لتقرير شباط/فبراير، "من المتوقع أن يبلغ نمو إنتاج الهيدروكربونيات السائلة، من البلدان غير الأعضاء في أوبك، في عام 2023، بـ 1.4 مليون برميل يوميا، بمتوسط 67 مليون برميل يوميا؛ بانخفاض 0.1 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، بسبب انخفاض الإنتاج المتوقع
في روسيا والولايات المتحدة".
وارتفع حجم الإنتاج خارج منظمة أوبك
، بحسب "أوبك"، في كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، بمقدار 0.7 مليون برميل يوميًا؛ وبلغ بالمتوسط 72.8 مليون برميل يوميًا، بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا زيادة عن الشهر السابق.
ويوضح التقرير أنه، في عام 2023، سيتم تأمين النمو بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا؛ بينما من المتوقع أن ينخفض في روسيا والمكسيك.
ويشير التقرير إلى أنه، "مع ذلك، هناك شكوك كبيرة تتعلق بتأثير التطورات الجيوسياسية الحالية في أوروبا الشرقية، وآفاق إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في عام 2023".