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https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-خطأ-قاتل-يتعلق-بأوكرانيا-1073481531.html
إعلام أمريكي يتحدث عن خطأ قاتل يتعلق بأوكرانيا
إعلام أمريكي يتحدث عن خطأ قاتل يتعلق بأوكرانيا
يعرض هوس الحكومة الأمريكية بأوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، حسب مجلة "The American Thinker". 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T04:41+0000
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العالم
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ويسأل الخبير إيل بينينفيلد: "من هو صاحب العقل السليم الذي جعل أوكرانيا محور السياسة الخارجية الأمريكية؟".يقول بينينفيلد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصقور الحرب يرتكبون خطأً قاتلاً. تقوم واشنطن، وهي أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، باستنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية بسرعة وبصورة كبيرة لدرجة أن الدولة تخاطر بفقدان القدرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحقيقية لأمنها القومي.وخلص بيننفيلد إلى القول "هل أصبحت أوكرانيا الآن حليفاً أكثر قيمة من البلدان ذات الاقتصادات القوية؟ بفضل إدارة بايدن، أصبحت موارد الولايات المتحدة محدودة الآن، وعلينا أن نختار أصدقاءنا بعناية شديدة".
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العالم

إعلام أمريكي يتحدث عن خطأ قاتل يتعلق بأوكرانيا

04:41 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 14.02.2023)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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يعرض هوس الحكومة الأمريكية بأوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، حسب مجلة "The American Thinker".
ويسأل الخبير إيل بينينفيلد: "من هو صاحب العقل السليم الذي جعل أوكرانيا محور السياسة الخارجية الأمريكية؟".
يقول بينينفيلد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصقور الحرب يرتكبون خطأً قاتلاً. تقوم واشنطن، وهي أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، باستنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية بسرعة وبصورة كبيرة لدرجة أن الدولة تخاطر بفقدان القدرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحقيقية لأمنها القومي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2015
الولايات المتحدة تخصص 17.7 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا
21 أبريل 2015, 17:24 GMT
وخلص بيننفيلد إلى القول "هل أصبحت أوكرانيا الآن حليفاً أكثر قيمة من البلدان ذات الاقتصادات القوية؟ بفضل إدارة بايدن، أصبحت موارد الولايات المتحدة محدودة الآن، وعلينا أن نختار أصدقاءنا بعناية شديدة".
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