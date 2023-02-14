https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-اليابان-تخطط-لشراء-صواريخ-توماهوك-الأمريكية-1073481354.html

إعلام: اليابان تخطط لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية

إعلام: اليابان تخطط لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية

أفادت وكالة "كيودو"، بأن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أعلن عن خطط بلاده لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة لشراء كميات كبيرة من صواريخ توماهوك. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T04:07+0000

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طوكيو- سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن وزير الدفاع قوله، إن شراء الصواريخ سيتم من خلال نظام "المساعدة العسكرية الأجنبية"، الذي يستخدم عادة في توريد المعدات الدفاعية الأمريكية الصنع.وتأمل السلطات أن يتم توقيع العقد في وقت مبكر من السنة المالية 2023، والتي تبدأ في 1 أبريل/نيسان المقبل.ويصل مدى صاروخ توماهوك الذي يتم إطلاقه من البحر إلى 2500 كيلو متر، ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض نسبيا عن الأرض.أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.موسكو تحذر اليابانويأتي ذلك غداة تحذير نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، الذي قال أمس الاثنين، إن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.وأضاف رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سترد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.وأشار رودينكو إلى أن موسكو "قامت مرارًا بتقديم احتجاجات شديدة في هذا الصدد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".

https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html

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