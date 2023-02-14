https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-دول-الناتو-قد-توقع-وثيقة-سرية-تخولها-التدخل-في-صراعات-خارج-نطاق-أراضيها-1073523422.html
إعلام: دول الناتو قد توقع وثيقة سرية تخولها التدخل في صراعات خارج نطاق أراضيها
إعلام: دول الناتو قد توقع وثيقة سرية تخولها التدخل في صراعات خارج نطاق أراضيها
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزراء دفاع الناتو قد يوقعون هذا الأسبوع، خلال اجتماع في بروكسل، على دليل سياسي جديد من شأنه أن يعمل على المشاركة المتزامنة في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:40+0000
2023-02-14T15:40+0000
2023-02-14T15:40+0000
الناتو
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن أحد المصادر أن الدليل السري سينظر في طرق لمشاركة أعضاء الناتو في الأعمال العسكرية في وقت واحد، بما في ذلك خارج منطقة المسؤولية المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق الدفاع الجماعي للحلف.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يسلط الدليل الضوء على أهمية زيادة الاستثمار في التحديث الرقمي والحاجة إلى الاستخدام المتكامل للبيانات الواردة من القوات.
https://sputnikarabic.ae/20230214/قلق-في-الناتو-من-احتمال-نفاد-مخزون-الذخيرة-في-غضون-أيام-في-حال-مواجهة-روسيا-1073499666.html
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الناتو
إعلام: دول الناتو قد توقع وثيقة سرية تخولها التدخل في صراعات خارج نطاق أراضيها
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزراء دفاع الناتو قد يوقعون هذا الأسبوع، خلال اجتماع في بروكسل، على دليل سياسي جديد من شأنه أن يعمل على المشاركة المتزامنة في الصراعات شديدة الحدة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ
" نقلاً عن أحد المصادر أن الدليل السري سينظر في طرق لمشاركة أعضاء الناتو في الأعمال العسكرية في وقت واحد، بما في ذلك خارج منطقة المسؤولية المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق الدفاع الجماعي للحلف.
وقال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي للوكالة: "سيتم تشجيع حلفاء الناتو على تحويل الاستثمار إلى ما هو مطلوب للدفاع الجماعي، بما في ذلك القوات العسكرية الثقيلة، ونصحهم بتعزيز دفاعاتهم الجوية والصاروخية".
بالإضافة إلى ذلك
، من المتوقع أيضًا أن يسلط الدليل الضوء على أهمية زيادة الاستثمار في التحديث الرقمي والحاجة إلى الاستخدام المتكامل للبيانات الواردة من القوات.