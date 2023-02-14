https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-روسيا-تستخدم-حيلة-المناطيد-العسكرية-في-أوكرانيا-1073499489.html
إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا
إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا
أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن انطلاق مناطيد عسكرية روسية ذات عاكسات. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:14+0000
2023-02-14T10:14+0000
2023-02-14T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت صحيفة "Eurasian Times" أن هذه طريقة قديمة لكنها فعالة لجعل الدفاعات الجوية للعدو تكشف عن نفسها.العاكسات هي هدف مثالي يكتشفها الرادار. وهي تضمن عودة أشعة الرادار في الاتجاه المعاكس تمامًا، مما يعطي علامة واضحة على شاشة الرادار. تستخدم العاكسات لمعايرة الرادار وأيضًا كأهداف كاذبة. على سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدًا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة.يتم استخدام المناطيد ذات العاكسات كطعم للدفاع الجوي الأوكراني.قد يكون الغرض الآخر من إطلاق المناطيد هو زيادة الحمل على نظام الدفاع الجوي الأوكراني قبل هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر غير مربح أبدا من الناحية الاقتصادية. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحيلة الروسية نجحت هنا أيضًا: فقد استنفدت أوكرانيا ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات المسلحة في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-يتحدث-عن-طائرات-سوفيتية-قاتلة-مناطيد-التجسس-1073257154.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن انطلاق مناطيد عسكرية روسية ذات عاكسات.
وذكرت صحيفة "Eurasian Times" أن هذه طريقة قديمة لكنها فعالة لجعل الدفاعات الجوية للعدو تكشف عن نفسها.
العاكسات هي هدف مثالي يكتشفها الرادار. وهي تضمن عودة أشعة الرادار في الاتجاه المعاكس تمامًا، مما يعطي علامة واضحة على شاشة الرادار. تستخدم العاكسات لمعايرة الرادار وأيضًا كأهداف كاذبة. على سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدًا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة.
وقال فيجيندر ثاكور، أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية: "إذا رصد الجانب الأوكراني ظهور جسم في الجو، فسوف يجبره ذلك على تشغيل رادار الدفاع الجوي لتحديد نوع التهديد. وتعمل المقاتلات الروسية التي تحمل صواريخ خي-31إر المضادة للرادار على خط المواجهة على مدار الساعة ولن تفوت هذه الفرصة".
قد يكون الغرض الآخر من إطلاق المناطيد هو زيادة الحمل على نظام الدفاع الجوي الأوكراني قبل هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر غير مربح أبدا من الناحية الاقتصادية. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحيلة الروسية نجحت هنا أيضًا: فقد استنفدت أوكرانيا ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات المسلحة في المستقبل.