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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-روسيا-تستخدم-حيلة-المناطيد-العسكرية-في-أوكرانيا-1073499489.html
إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا
إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا
أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن انطلاق مناطيد عسكرية روسية ذات عاكسات. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:14+0000
2023-02-14T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت صحيفة "Eurasian Times" أن هذه طريقة قديمة لكنها فعالة لجعل الدفاعات الجوية للعدو تكشف عن نفسها.العاكسات هي هدف مثالي يكتشفها الرادار. وهي تضمن عودة أشعة الرادار في الاتجاه المعاكس تمامًا، مما يعطي علامة واضحة على شاشة الرادار. تستخدم العاكسات لمعايرة الرادار وأيضًا كأهداف كاذبة. على سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدًا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة.يتم استخدام المناطيد ذات العاكسات كطعم للدفاع الجوي الأوكراني.قد يكون الغرض الآخر من إطلاق المناطيد هو زيادة الحمل على نظام الدفاع الجوي الأوكراني قبل هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر غير مربح أبدا من الناحية الاقتصادية. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحيلة الروسية نجحت هنا أيضًا: فقد استنفدت أوكرانيا ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات المسلحة في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-يتحدث-عن-طائرات-سوفيتية-قاتلة-مناطيد-التجسس-1073257154.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

إعلام: روسيا تستخدم "حيلة المناطيد العسكرية" في أوكرانيا

10:14 GMT 14.02.2023
© RIA Novosti . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنطاد
منطاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© RIA Novosti . Ramil Sitdikov
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية عن انطلاق مناطيد عسكرية روسية ذات عاكسات.
وذكرت صحيفة "Eurasian Times" أن هذه طريقة قديمة لكنها فعالة لجعل الدفاعات الجوية للعدو تكشف عن نفسها.
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إعلام يتحدث عن طائرات سوفيتية "قاتلة مناطيد التجسس"
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العاكسات هي هدف مثالي يكتشفها الرادار. وهي تضمن عودة أشعة الرادار في الاتجاه المعاكس تمامًا، مما يعطي علامة واضحة على شاشة الرادار. تستخدم العاكسات لمعايرة الرادار وأيضًا كأهداف كاذبة. على سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدًا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة.
يتم استخدام المناطيد ذات العاكسات كطعم للدفاع الجوي الأوكراني.

وقال فيجيندر ثاكور، أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية: "إذا رصد الجانب الأوكراني ظهور جسم في الجو، فسوف يجبره ذلك على تشغيل رادار الدفاع الجوي لتحديد نوع التهديد. وتعمل المقاتلات الروسية التي تحمل صواريخ خي-31إر المضادة للرادار على خط المواجهة على مدار الساعة ولن تفوت هذه الفرصة".

قد يكون الغرض الآخر من إطلاق المناطيد هو زيادة الحمل على نظام الدفاع الجوي الأوكراني قبل هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر غير مربح أبدا من الناحية الاقتصادية. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحيلة الروسية نجحت هنا أيضًا: فقد استنفدت أوكرانيا ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات المسلحة في المستقبل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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