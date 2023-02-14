https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-غربي-الولايات-المتحدة-تعتمد-على-روسيا-لتوفير-20-من-احتياجاتها-لليورانيوم-1073521942.html
إعلام غربي: الولايات المتحدة تعتمد على روسيا لتوفير 20% من احتياجاتها لليورانيوم
إعلام غربي: الولايات المتحدة تعتمد على روسيا لتوفير 20% من احتياجاتها لليورانيوم
كشفت وسائل إعلام غربية بيانات جديدة تظهر أن الصادرات في الصناعة النووية الاستراتيجية الروسية قفزت بأكثر من 20% عن العام الماضي، حيث تعزز المشاريع طويلة الأجل... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:04+0000
2023-02-14T15:04+0000
2023-02-14T15:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ارتفاع الصادرات النووية الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مما عزز إيرادات الكرملين وعزز نفوذه على جيل جديد من المشترين العالميين.ونوهت الوكالة إلى أن "مشتريات أعضاء الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ومن مصر وإيران إلى الصين والهند، يزدهر القطاع بشكل كبير".ويقول إدوين ليمان، مدير اتحاد العلماء المعنيين بأمان الطاقة النووية في واشنطن للوكالة: "هذا جزء من منافسة القوى العظمى التي نخوضها الآن".كما أشارت الوكالة إلى أنه "في أوروبا، تعتمد المرافق التي تولد الطاقة لـ 100 مليون شخص على روساتوم".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام غربي: الولايات المتحدة تعتمد على روسيا لتوفير 20% من احتياجاتها لليورانيوم
15:04 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 15:07 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية بيانات جديدة تظهر أن الصادرات في الصناعة النووية الاستراتيجية الروسية قفزت بأكثر من 20% عن العام الماضي، حيث تعزز المشاريع طويلة الأجل النفوذ الروسي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ
" الأمريكية ارتفاع الصادرات النووية الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مما عزز إيرادات الكرملين وعزز نفوذه على جيل جديد من المشترين العالميين.
وتُظهر بيانات التجارة الحصرية التي جمعها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة أن مبيعات الوقود النووي والتكنولوجيا الروسية في الخارج ارتفعت بأكثر من 20% في عام 2022.
ونوهت الوكالة إلى أن "مشتريات أعضاء الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ومن مصر وإيران إلى الصين والهند، يزدهر القطاع بشكل كبير".
واعتبرت الوكالة أن هذا النوع من التعاون المالي والتقني يمكن أن "يعزز العلاقات الدبلوماسية أيضًا".
ويقول إدوين ليمان، مدير اتحاد العلماء المعنيين بأمان الطاقة النووية في واشنطن للوكالة: "هذا جزء من منافسة القوى العظمى التي نخوضها الآن".
13 ديسمبر 2022, 09:20 GMT
توفر مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" نحو خمس اليورانيوم المخصب اللازم للمفاعلات الـ 92 في الولايات المتحدة.
كما أشارت الوكالة
إلى أنه "في أوروبا، تعتمد المرافق التي تولد الطاقة لـ 100 مليون شخص على روساتوم".