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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-يتحدث-عن-مقتل-مرتزق-فرنسي-ثالث-قرب-دونيتسك-1073517116.html
إعلام يتحدث عن مقتل مرتزق فرنسي ثالث قرب دونيتسك
إعلام يتحدث عن مقتل مرتزق فرنسي ثالث قرب دونيتسك
أفادت محطة الإذاعة الفرنسية RMC أن مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 50 عامًا قاتل على الجانب الأوكراني توفي في 7 فبراير/شباط، متأثراً بجروحه من الشظايا بالقرب من... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T13:27+0000
2023-02-14T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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يشار إلى أن ديفيد د. توفي في 7 فبراير. قبل ذلك، كان في أوكرانيا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، وقبل 10 أيام من الإصابة ذهب مرة أخرى للقتال. لم يتم إدراجه في سجل الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا، ولم يكن معروفًا للخدمات القنصلية الفرنسية.وقالت صديقته إنه كان يقول إن "الوضع صعب للغاية، هناك الكثير من الجنود الروس". ولفتت الإذاعة الانتباه إلى أن هذا هو ثالث مرتزق فرنسي يموت في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأن أكبر المجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا العظمى، على الرغم من أن المرتزقة محظورة قانونًا ومقاضاة في العديد من الدول. تم القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في ذلك الوقت، وعاد نفس العدد إلى ديارهم.
https://sputnikarabic.ae/20230210/رصد-مرتزقة-أجانب-في-مدينة-مجاورة-لأرتيوموفسك-1073338579.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام يتحدث عن مقتل مرتزق فرنسي ثالث قرب دونيتسك

13:27 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت محطة الإذاعة الفرنسية RMC أن مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 50 عامًا قاتل على الجانب الأوكراني توفي في 7 فبراير/شباط، متأثراً بجروحه من الشظايا بالقرب من دونيتسك.
يشار إلى أن ديفيد د. توفي في 7 فبراير. قبل ذلك، كان في أوكرانيا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، وقبل 10 أيام من الإصابة ذهب مرة أخرى للقتال. لم يتم إدراجه في سجل الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا، ولم يكن معروفًا للخدمات القنصلية الفرنسية.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك
10 فبراير, 06:56 GMT
وقالت صديقته إنه كان يقول إن "الوضع صعب للغاية، هناك الكثير من الجنود الروس". ولفتت الإذاعة الانتباه إلى أن هذا هو ثالث مرتزق فرنسي يموت في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأن أكبر المجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا العظمى، على الرغم من أن المرتزقة محظورة قانونًا ومقاضاة في العديد من الدول. تم القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في ذلك الوقت، وعاد نفس العدد إلى ديارهم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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