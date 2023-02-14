https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-يتحدث-عن-مقتل-مرتزق-فرنسي-ثالث-قرب-دونيتسك-1073517116.html

إعلام يتحدث عن مقتل مرتزق فرنسي ثالث قرب دونيتسك

إعلام يتحدث عن مقتل مرتزق فرنسي ثالث قرب دونيتسك

أفادت محطة الإذاعة الفرنسية RMC أن مواطنًا فرنسيًا يبلغ من العمر 50 عامًا قاتل على الجانب الأوكراني توفي في 7 فبراير/شباط، متأثراً بجروحه من الشظايا بالقرب من... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T13:27+0000

2023-02-14T13:27+0000

2023-02-14T13:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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يشار إلى أن ديفيد د. توفي في 7 فبراير. قبل ذلك، كان في أوكرانيا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، وقبل 10 أيام من الإصابة ذهب مرة أخرى للقتال. لم يتم إدراجه في سجل الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا، ولم يكن معروفًا للخدمات القنصلية الفرنسية.وقالت صديقته إنه كان يقول إن "الوضع صعب للغاية، هناك الكثير من الجنود الروس". ولفتت الإذاعة الانتباه إلى أن هذا هو ثالث مرتزق فرنسي يموت في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأن أكبر المجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا العظمى، على الرغم من أن المرتزقة محظورة قانونًا ومقاضاة في العديد من الدول. تم القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في ذلك الوقت، وعاد نفس العدد إلى ديارهم.

https://sputnikarabic.ae/20230210/رصد-مرتزقة-أجانب-في-مدينة-مجاورة-لأرتيوموفسك-1073338579.html

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