https://sputnikarabic.ae/20230214/اختراع-ثوري-يسرع-تخثر-الدم-10-مرات-1073520159.html

اختراع ثوري يسرع تخثر الدم 10 مرات

اختراع ثوري يسرع تخثر الدم 10 مرات

يعتبر النزيف الثانوي غير المنضبط الناتج عن الإصابات الرضحية كإصابة جندي برصاصة في منطقة قتال نائية، أو تعرض عامل مصنع لحادث مؤسف في مكان العمل، مع التأخر في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T14:12+0000

2023-02-14T14:12+0000

2023-02-14T14:12+0000

مجتمع

علوم

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ويهدف أمير شيخي، الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية والهندسة الطبية الحيوية في ولاية بنسلفانيا إلى مكافحة هذه المشكلة من خلال رقعة إبرة مجهرية مبتكرة لديها القدرة على إيقاف النزيف فورًا بعد الإصابة.ووضع شيخي، نموذجه الأولي في ورقة جديدة سيتم نشرها، في عدد مايو/ أيار المقبل، على غلاف مجلة "بيوأكتيف ماتيريالز".وقال شيخي لمجلة "ساينس تيك ديلي" اليوم الثلاثاء: "النزيف المفرط يشكل تحديًا خطيرًا لصحة الإنسان، مع إصابات النزيف، غالبًا ما يكون فقدان الدم - وليس الإصابة نفسها - هو الذي يتسبب في الوفاة".ويمكن استخدام تقنية الإبر الدقيقة التي طورها شيخي مثل الضمادة اللاصقة النموذجية لوقف النزيف بسرعة.وقال شيخي للمجلة: "في المختبر، خفضت لصاقة الإبر المجهرية وقت التخثر من 11.5 دقيقة إلى 1.3 دقيقة".وختم شيخي: "هذه الدقائق العشر يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت".

https://sputnikarabic.ae/20230214/دراسة-الأطعمة-الغنية-بالسيلينيوم-يمكن-أن-تستخدم-ضد-مرض-ألزهايمر-1073484940.html

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