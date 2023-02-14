https://sputnikarabic.ae/20230214/الأمن-الإيراني-يعلن-اعتقال-42-شخصا-على-صلة-بهجوم-شيراز-الدموي-1073509558.html
الأمن الإيراني يعلن اعتقال 42 شخصا على صلة بهجوم شيراز الدموي
الأمن الإيراني يعلن اعتقال 42 شخصا على صلة بهجوم شيراز الدموي
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال 42 شخصا بتهة علاقتهم بالهجوم الإرهابي في شيراز. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:06+0000
2023-02-14T12:06+0000
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وقال أحد مديري إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن إنه تم "اعتقال 42 شخصًا من الشبكة الداعمة للهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراغ"، في شيراز بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضاف: "منذ عام 2013، بدأ تنظيم "داعش" الإرهابي بالتخطيط المباشر ضدنا، وحتى اليوم، تم إحباط حوالي 200 عملية تفجير محددة في البلاد".ولفت إلى أنه "تم اكتشاف 9 أطنان من المتفجرات في البلاد حتى عام 2017".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20221220/خامنئي-حادثة-شيراز-الإرهابية-أدت-إلى-فضيحة-الأمريكيين-المنافقين-1071397907.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمن الإيراني يعلن اعتقال 42 شخصا على صلة بهجوم شيراز الدموي
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال 42 شخصا بتهة علاقتهم بالهجوم الإرهابي في شيراز.
وقال أحد مديري إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن إنه تم "اعتقال 42 شخصًا من الشبكة الداعمة للهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراغ"، في شيراز بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"
.
وأضاف: "منذ عام 2013، بدأ تنظيم "داعش" الإرهابي بالتخطيط المباشر ضدنا، وحتى اليوم، تم إحباط حوالي 200 عملية تفجير محددة في البلاد".
20 ديسمبر 2022, 12:36 GMT
ولفت إلى أنه "تم اكتشاف 9 أطنان من المتفجرات في البلاد حتى عام 2017".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز
جنوب غربي إيران.
وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص
في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".