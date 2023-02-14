https://sputnikarabic.ae/20230214/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-خطط-لخفض-انبعاثات-الشاحنات-1073522802.html
الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات
الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات لثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:26+0000
2023-02-14T15:26+0000
2023-02-14T15:26+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
انبعاثات السيارات
حماية البيئة
الأخبار
العالم
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وذكرت "فرانس برس" أن هذه الخطط تتضمن استبدال مركبات غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالحافلات الحضرية، بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الكربون من الشاحنات الجديدة التي ستباع بداية من عام 2040 بنسبة 90%.في وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض حظر منفصل على السيارات والعربات التي تعمل بالوقود الحفري اعتبارا من عام 2035.لكن مقترحات المفوضية بشأن مركبات الشحن والمسافرين الأكبر حجما ما زالت قيد المفاوضات مع الدول الأعضاء.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حثت هولندا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي على تحديد موعد يتوجب بحلوله أن تصبح الشاحنات والحافلات الجديدة في أوروبا غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.ووضعت أهدافا طموحة للسيارات، تضمنت تحديد موعد نهائي بحلول عام 2035 حتى تصبح كافة السيارات الجديدة التي يتم بيعها في أوروبا غير مسببة للانبعاثات.
https://sputnikarabic.ae/20221220/منحة-من-البنك-الدولي-للبنان-للحد-من-الانبعاثات-الضارة--1071426495.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات السيارات, حماية البيئة, الأخبار, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, انبعاثات السيارات, حماية البيئة, الأخبار, العالم
الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات لثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "فرانس برس" أن هذه الخطط تتضمن استبدال مركبات غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
، بالحافلات الحضرية، بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الكربون من الشاحنات الجديدة التي ستباع بداية من عام 2040 بنسبة 90%.
20 ديسمبر 2022, 21:58 GMT
في وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض حظر منفصل على السيارات والعربات التي تعمل بالوقود الحفري
اعتبارا من عام 2035.
لكن مقترحات المفوضية بشأن مركبات الشحن والمسافرين الأكبر حجما ما زالت قيد المفاوضات مع الدول الأعضاء.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حثت هولندا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي على تحديد موعد يتوجب بحلوله أن تصبح الشاحنات والحافلات الجديدة في أوروبا غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووضعت أهدافا طموحة للسيارات، تضمنت تحديد موعد نهائي بحلول عام 2035 حتى تصبح كافة السيارات الجديدة التي يتم بيعها في أوروبا غير مسببة للانبعاثات.