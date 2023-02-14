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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/الحكومة-الكندية-تحث-مواطنيها-على-تجنب-السفر-إلى-بيلاروس-1073480598.html
الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس
الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس
دعت الحكومة الكندية مواطنيها، إلى "تجنّب السّفر إلى بيلاروس، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T02:15+0000
2023-02-14T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، "تجنبوا السفر إلى​ بيلاروس بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".وأشار البيان إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس. وطرحت مغادرة البلاد على متن الرحلات التجارية.وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-وبودابست-لا-تؤيدان-ضخ-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1073465437.html
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بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس

02:15 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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دعت الحكومة الكندية مواطنيها، إلى "تجنّب السّفر إلى بيلاروس، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، "تجنبوا السفر إلى​ بيلاروس بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".
وأشار البيان إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس. وطرحت مغادرة البلاد على متن الرحلات التجارية.
الخارجية البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
الخارجية البيلاروسية: مينسك وبودابست لا تؤيدان ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
أمس, 14:57 GMT
وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين.
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