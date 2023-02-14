https://sputnikarabic.ae/20230214/الحكومة-الكندية-تحث-مواطنيها-على-تجنب-السفر-إلى-بيلاروس-1073480598.html
الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس
الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس
دعت الحكومة الكندية مواطنيها، إلى "تجنّب السّفر إلى بيلاروس، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T02:15+0000
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2023-02-14T02:15+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، "تجنبوا السفر إلى بيلاروس بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".وأشار البيان إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس. وطرحت مغادرة البلاد على متن الرحلات التجارية.وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-وبودابست-لا-تؤيدان-ضخ-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1073465437.html
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بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحكومة الكندية تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروس
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دعت الحكومة الكندية مواطنيها، إلى "تجنّب السّفر إلى بيلاروس، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، "تجنبوا السفر إلى بيلاروس
بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".
وأشار البيان إلى أن السفارة الكندية في بولندا لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس. وطرحت مغادرة البلاد
على متن الرحلات التجارية.
وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين.