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https://sputnikarabic.ae/20230214/الدفاع-الروسية-حاملتا-صواريخ-تو-95إم-إس-تقومان-برحلة-لمدة-7-ساعات-1073482793.html
الدفاع الروسية: حاملتا صواريخ "تو-95إم إس" تقومان برحلة لمدة 7 ساعات
الدفاع الروسية: حاملتا صواريخ "تو-95إم إس" تقومان برحلة لمدة 7 ساعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" أكملتا رحلة مجدولة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:15+0000
2023-02-14T06:15+0000
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-95إم إس رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".يشار إلى أن حاملات الصواريخ حلقت برفقة مقاتلات "سو-30" من القوات الجوية واتحاد الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية.أشارت وزارة الدفاع إلى أن طياري الطيران بعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20211230/في-غاية-الدقة-صواريخ-القاذفة-الروسية-تو-95-تنفذ-عبر-النافذة-1054760442.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: حاملتا صواريخ "تو-95إم إس" تقومان برحلة لمدة 7 ساعات

06:15 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل والصواريخ تو-95 إم إس في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
قاذفة القنابل والصواريخ تو-95 إم إس في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95إم إس" أكملتا رحلة مجدولة مدتها 7 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.
وجاء في التقرير: "أكملت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز تو-95إم إس رحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".
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يشار إلى أن حاملات الصواريخ حلقت برفقة مقاتلات "سو-30" من القوات الجوية واتحاد الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية.
أشارت وزارة الدفاع إلى أن طياري الطيران بعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ. يتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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