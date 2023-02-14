عربي
https://sputnikarabic.ae/20230214/السفيرة-الأمريكية-السابقة-لدى-الأمم-المتحدة-نيكي-هايلي-تعلن-ترشحها-للرئاسة-عام-2024-1073513886.html
السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024
السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024
أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:48+0000
2023-02-14T12:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073513159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eaba660387ac720fff393ea9603e6922.jpg
وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن في العام الماضي، عن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتزم الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا.كما أن من بين المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة الأمريكية لعام 2024، مايك بنس، نائب ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس.وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230207/استطلاع-جديد-يكشف-الديمقراطيون-والجمهوريون-لا-يريدون-بايدن-أو-ترامب-كرئيس-في-2024-1073213010.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073513159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ad78f13c9614edb2d052cbb4e8d3040.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024

12:48 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / WADE VANDERVORTالسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي
السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي
© AFP 2023 / WADE VANDERVORT
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل.
وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".
وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".
وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن في العام الماضي، عن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتزم الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الحالي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
استطلاع جديد يكشف: الديمقراطيون والجمهوريون لا يريدون بايدن أو ترامب كرئيس في 2024
7 فبراير, 09:45 GMT
كما أن من بين المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة الأمريكية لعام 2024، مايك بنس، نائب ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس.
وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала