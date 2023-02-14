https://sputnikarabic.ae/20230214/السفيرة-الأمريكية-السابقة-لدى-الأمم-المتحدة-نيكي-هايلي-تعلن-ترشحها-للرئاسة-عام-2024-1073513886.html

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعلن ترشحها للرئاسة عام 2024

أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T12:48+0000

2023-02-14T12:48+0000

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وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن في العام الماضي، عن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتزم الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يعلن عن ذلك رسميا.كما أن من بين المرشحين المحتملين للمنافسة على الرئاسة الأمريكية لعام 2024، مايك بنس، نائب ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون دي سانتيس.وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.

https://sputnikarabic.ae/20230207/استطلاع-جديد-يكشف-الديمقراطيون-والجمهوريون-لا-يريدون-بايدن-أو-ترامب-كرئيس-في-2024-1073213010.html

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