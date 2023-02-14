https://sputnikarabic.ae/20230214/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-شاب-برصاصة-الجيش-الإسرائيلي-في-رأسه-1073499859.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاصة للجيش الإسرائيلي في رأسه
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاصة للجيش الإسرائيلي في رأسه
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، وفاة الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة جنوب... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T10:20+0000
2023-02-14T10:20+0000
2023-02-14T10:34+0000
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وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "مواجهات دارت بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم ما أدى لإصابة الطفل العايدي برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى".واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة، فجر اليوم الثلاثاء، وانتشرت في أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين.وارتفع عدد الوفيات برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 قتيلا، و11 طفلا وسيدة مسنة، وأسير في السجون، وبينهم 4 قتلوا برصاص المستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يهاجم-القطاع-1073437364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب برصاصة للجيش الإسرائيلي في رأسه
10:20 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 10:34 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، وفاة الطفل محمود ماجد العايدي (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة جنوب طوباس.