https://sputnikarabic.ae/20230214/الصين-تستخدم-الليزر-ضد-سفينة-فلبينية-فيديو-1073484287.html

الصين تستخدم الليزر ضد سفينة فلبينية... فيديو

الصين تستخدم الليزر ضد سفينة فلبينية... فيديو

أطلقت سفينة خفر السواحل الصينية ليزرًا عسكريًا على سفينة الدورية الفلبينية "مالاباسكولا". 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T07:35+0000

2023-02-14T07:35+0000

2023-02-14T07:35+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102047/44/1020474442_0:66:1363:833_1920x0_80_0_0_270ddf6127bf5ea33cb8f15f68f83888.jpg

حدث ذلك عندما كان أفراد على متن السفينة التي ترفع العلم الفلبيني يتبادلون المناوبات في المياه الضحلة في أينوغين، التي تطالب بها عدة دول، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية.ووفقًا لـموقع "Popular Mechanics"، أطلق قارب صيني ليزرًا أخضر عسكريًا مرتين ما أدى إلى تعمية طاقم على "مالاباسكولا".وقع الحادث في 6 فبراير/شباط، وفقا لبيان خفر السواحل الفلبيني. ردا على ذلك، اتهمت وزارة الدفاع الصينية الفلبينيين بدخول البلاد بشكل غير قانوني، ولم تنف حقيقة وقوع هجوم بالليزر. وأكد الموقع أنه من غير المحتمل أن يكون لهذه القضية بعض العواقب على الأقل بالنسبة للصين، لأن الدول الأخرى التي تطالب بأينوغين لا تريد تصعيد الصراع.يشار إلى أن الجيش الصيني بدأ في استخدام مثل هذه الليزر كإشارة للمراقبة. على سبيل المثال، في عام 2018، تم تطبيق هذه الطريقة ضد طائرة نقل أمريكية من طراز "C-130" في جيبوتي، حيث تتمركز القوات الصينية. وأصيب طاقم الطائرة بجروح طفيفة في العين واضطروا للهبوط في أقرب قاعدة أمريكية.بدأت الشركات الصينية في إدخال أشعة الليزر المسببة للعمى في التسعينيات من القرن الماضي. الليزر لديه القدرة الهجومية على تعمية أو إعاقة أفراد العدو وإرباك أو تدمير أجهزة الاستشعار الكهروضوئية الحساسة. في الوقت نفسه، يُحظر استخدام أجهزة الليزر القوية جدًا التي يمكن أن تُصيب بعمى دائم لأي شخص، بموجب لاتفاقية جنيف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري