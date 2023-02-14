https://sputnikarabic.ae/20230214/بمشاركة-37-فريقا-الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يكشف-تفاصيل-البطولة-العربية-للأندية-2023-1073508883.html
بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023
بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة خلال عام 2023. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T11:53+0000
2023-02-14T11:53+0000
2023-02-14T11:53+0000
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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، "عودة البطولة العربية للانطلاق في 2023، باسم "كأس الملك سلمان"، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا أن "البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا".ونوه الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، إلى أنه "تمت مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية".وأشار السلمي، إلى أن "البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف".وأكد أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس/ آب 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، وحينها حملت البطولة مسمى "كأس محمد السادس"، نسبةً لملك المغرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار
بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023
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كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة خلال عام 2023.
وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، "عودة البطولة العربية للانطلاق في 2023، باسم "كأس الملك سلمان
"، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا أن "البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا".
ونوه الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، إلى أنه "تمت مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية".
وأشار السلمي، إلى أن "البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف
".
وأكد أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.
وكان نادي الرجاء المغربي
آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس/ آب 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، وحينها حملت البطولة مسمى "كأس محمد السادس"، نسبةً لملك المغرب.