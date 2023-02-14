عربي
الجيش الروسي يدمر مركزا أوكرانيا لقيادة الحرب الإلكترونية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230214/بمشاركة-37-فريقا-الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يكشف-تفاصيل-البطولة-العربية-للأندية-2023-1073508883.html
بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023
بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة خلال عام 2023. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T11:53+0000
2023-02-14T11:53+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073507875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd23487d9b24b5792b95be3b41cff0dd.jpg
وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، "عودة البطولة العربية للانطلاق في 2023، باسم "كأس الملك سلمان"، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا أن "البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا".ونوه الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، إلى أنه "تمت مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية".وأشار السلمي، إلى أن "البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف".وأكد أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس/ آب 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، وحينها حملت البطولة مسمى "كأس محمد السادس"، نسبةً لملك المغرب.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073507875_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_664b25251283551b4dbdd99546f37b98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار

بمشاركة 37 فريقا... الاتحاد العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل البطولة العربية للأندية 2023

11:53 GMT 14.02.2023
© AFP 2023ملعب النصر في السعودية
ملعب النصر في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تفاصيل البطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة خلال عام 2023.
وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، في بيان رسمي، "عودة البطولة العربية للانطلاق في 2023، باسم "كأس الملك سلمان"، تيمنا باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا أن "البطولة العربية ستقام بمشاركة 37 فريقا".
ونوه الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، إلى أنه "تمت مخاطبة الاتحادات العربية المختلفة، لإرسال مرشحيها للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة العربية للأندية".
وأشار السلمي، إلى أن "البطولة ستقام بنظام الأدوار التمهيدية، ثم التصفيات النهائية التي تقام صيف العام الجاري في 3 مدن سعودية، هي أبها والباحة والطائف".
وأكد أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات والنهائيات في موعد لاحق، بعد التنسيق مع الاتحادات العربية، والاتحاد السعودي، منظم البطولة"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار كجوائز يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.
وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس/ آب 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي، وحينها حملت البطولة مسمى "كأس محمد السادس"، نسبةً لملك المغرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:43 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала