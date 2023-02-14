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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/بوليتيكو-الولايات-المتحدة-رفضت-تسليم-أوكرانيا-صواريخ-أتاكمز-بعيدة-المدى-1073483147.html
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة رفضت تزويد أوكرانيا بصواريخ من نوع "ATACMS" بعيدة المدى، خوفا من استنفاد مخزونها. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:41+0000
2023-02-14T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن الولايات المتحدة تملك فقط 4 آلاف صاروخ من هذا النوع.وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "كجزء من أي حزمة [مساعدة عسكرية] ، نقوم دائما بتقييم استعدادنا القتالي وترسانتنا الخاصة، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة". وبحسب رأيه، اليوم هناك طرق أخرى لمنح أوكرانيا "القدرات التي تحتاجها لضرب أهدافها".يذكرأن "ATACMS" هي صواريخ موجهة طويلة المدى طورتها شركة "Lockheed Martin" الأمريكية، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، في أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مثل "M270 MLRS" و "M142 HIMARS". ويمكن لأحدث إصدارات الصواريخ إصابة أهداف تصل إلى 310 كيلومترات بدقة تصل إلى متر واحد، وبحسب "بوليتيكو" تم انتاج 4 آلاف صاروخ فقط من هذا النوع.بعد بدء العملية العسكرية، أدانت روسيا وانتقدت بشكل متكرر الإمدادات الغربية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة ستتحرك أبعد من الخط الحالي حيث يتم ضخ أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم

"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى

06:41 GMT 14.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة رفضت تزويد أوكرانيا بصواريخ من نوع "ATACMS" بعيدة المدى، خوفا من استنفاد مخزونها.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن الولايات المتحدة تملك فقط 4 آلاف صاروخ من هذا النوع.

وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، تم إبلاغ كييف بأن إرسال مثل هذه الأسلحة من شأنه أن يستنزف الترسانات الأمريكية ويقوض الاستعداد العسكري الأمريكي في حالة نشوب صراعات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في استهداف العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "كجزء من أي حزمة [مساعدة عسكرية] ، نقوم دائما بتقييم استعدادنا القتالي وترسانتنا الخاصة، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة". وبحسب رأيه، اليوم هناك طرق أخرى لمنح أوكرانيا "القدرات التي تحتاجها لضرب أهدافها".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"واشنطن بوست" تشير إلى ضغط أمريكي على أوكرانيا
06:09 GMT
يذكرأن "ATACMS" هي صواريخ موجهة طويلة المدى طورتها شركة "Lockheed Martin" الأمريكية، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، في أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مثل "M270 MLRS" و "M142 HIMARS". ويمكن لأحدث إصدارات الصواريخ إصابة أهداف تصل إلى 310 كيلومترات بدقة تصل إلى متر واحد، وبحسب "بوليتيكو" تم انتاج 4 آلاف صاروخ فقط من هذا النوع.
بعد بدء العملية العسكرية، أدانت روسيا وانتقدت بشكل متكرر الإمدادات الغربية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة ستتحرك أبعد من الخط الحالي حيث يتم ضخ أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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