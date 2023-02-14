https://sputnikarabic.ae/20230214/بوليتيكو-الولايات-المتحدة-رفضت-تسليم-أوكرانيا-صواريخ-أتاكمز-بعيدة-المدى-1073483147.html
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة رفضت تزويد أوكرانيا بصواريخ من نوع "ATACMS" بعيدة المدى، خوفا من استنفاد مخزونها. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T06:41+0000
2023-02-14T06:41+0000
2023-02-14T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن الولايات المتحدة تملك فقط 4 آلاف صاروخ من هذا النوع.وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "كجزء من أي حزمة [مساعدة عسكرية] ، نقوم دائما بتقييم استعدادنا القتالي وترسانتنا الخاصة، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة". وبحسب رأيه، اليوم هناك طرق أخرى لمنح أوكرانيا "القدرات التي تحتاجها لضرب أهدافها".يذكرأن "ATACMS" هي صواريخ موجهة طويلة المدى طورتها شركة "Lockheed Martin" الأمريكية، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، في أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مثل "M270 MLRS" و "M142 HIMARS". ويمكن لأحدث إصدارات الصواريخ إصابة أهداف تصل إلى 310 كيلومترات بدقة تصل إلى متر واحد، وبحسب "بوليتيكو" تم انتاج 4 آلاف صاروخ فقط من هذا النوع.بعد بدء العملية العسكرية، أدانت روسيا وانتقدت بشكل متكرر الإمدادات الغربية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة ستتحرك أبعد من الخط الحالي حيث يتم ضخ أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230214/واشنطن-بوست-تشير-إلى-ضغط-أمريكي-على-أوكرانيا-1073482632.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم
"بوليتيكو": الولايات المتحدة رفضت تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى
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أشار تقرير إلى أن الولايات المتحدة رفضت تزويد أوكرانيا بصواريخ من نوع "ATACMS" بعيدة المدى، خوفا من استنفاد مخزونها.
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"بوليتيكو"، فإن الولايات المتحدة تملك فقط 4 آلاف صاروخ من هذا النوع.
وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، تم إبلاغ كييف بأن إرسال مثل هذه الأسلحة من شأنه أن يستنزف الترسانات الأمريكية ويقوض الاستعداد العسكري الأمريكي في حالة نشوب صراعات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تشعر إدارة بايدن بالقلق من أن تبدأ القوات المسلحة الأوكرانية في استهداف العمق الروسي، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: "كجزء من أي حزمة [مساعدة عسكرية] ، نقوم دائما بتقييم استعدادنا القتالي وترسانتنا الخاصة، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة". وبحسب رأيه، اليوم هناك طرق أخرى لمنح أوكرانيا "القدرات التي تحتاجها لضرب أهدافها".
يذكرأن "ATACMS" هي صواريخ موجهة طويلة المدى طورتها شركة "Lockheed Martin" الأمريكية، والتي يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، في أنظمة إطلاق صواريخ متعددة مثل "M270 MLRS" و "M142 HIMARS". ويمكن لأحدث إصدارات الصواريخ إصابة أهداف تصل إلى 310 كيلومترات بدقة تصل إلى متر واحد، وبحسب "بوليتيكو" تم انتاج 4 آلاف صاروخ فقط من هذا النوع.
بعد بدء العملية العسكرية، أدانت روسيا وانتقدت بشكل متكرر الإمدادات الغربية من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الأهداف الجغرافية للعملية الخاصة ستتحرك أبعد من الخط الحالي حيث يتم ضخ أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.