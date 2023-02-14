https://sputnikarabic.ae/20230214/بيان-من-هيئة-الغذاء-والدواء-في-السعودية-بشأن-وجود-علامة-الضفدع-على-منتجات-الأكل-1073516826.html
علامة "الضفدع" على منتجات الأكل تثير جدلا في السعودية
علامة "الضفدع" على منتجات الأكل تثير جدلا في السعودية
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، إن "وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات، يشير إلى أن المؤسسة المنتجة تتبع المعايير والقواعد... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T13:20+0000
2023-02-14T13:20+0000
2023-02-14T13:32+0000
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وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن العلامة تشير أيضا إلى أن الشركة المصنّعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج".يأتي ذلك في رد للهيئة السعودية على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يحذر من أكل المنتجات التي تحمل شعار الضفدع.وينتشر شعار الضفدع بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في أمريكا وكندا والدول الأوروبية، وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زرع أو استخدمت فيه مواد من مزارع معتمدة وصديقة للبيئة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الصحة السعودية, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الصحة السعودية, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات
علامة "الضفدع" على منتجات الأكل تثير جدلا في السعودية
13:20 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، إن "وجود شعار الضفدع على بعض المنتجات، يشير إلى أن المؤسسة المنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة".
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن العلامة تشير أيضا إلى أن الشركة المصنّعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج".
يأتي ذلك في رد للهيئة السعودية
على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يحذر من أكل المنتجات التي تحمل شعار الضفدع.
وينتشر شعار الضفدع
بشكل كبير في منتجات الشوكولاتة والقهوة والشاي وبعض الفواكه في أمريكا وكندا والدول الأوروبية، وهو يرمز إلى أن هذا المنتج زرع أو استخدمت فيه مواد من مزارع معتمدة وصديقة للبيئة.