https://sputnikarabic.ae/20230214/تركيا-9046-أجنبيا-يشاركون-في-عمليات-الإنقاذ-داخل-مناطق-الزلزال-1073532574.html
تركيا: 9046 أجنبيا يشاركون في عمليات الإنقاذ داخل مناطق الزلزال
تركيا: 9046 أجنبيا يشاركون في عمليات الإنقاذ داخل مناطق الزلزال
أعلنت تركيا أن 9 آلاف و46 عنصرا أجنبيا يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:29+0000
2023-02-14T20:29+0000
2023-02-14T20:29+0000
زلزال
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن 100 دولة عرضت تقديم المساعدات في أعقاب وقوع الزلزال، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن هناك عناصر بحث وإنقاذ من 82 دولة، في المناطق التي شهدت الزلزال.وأضحت الوزارة أن مناطق الزلزال يتواجد بها حاليا 9 آلاف و46 عنصر بحث وإنقاذ أجنبي.وتوقعت وزارة الخارجية كذلك قدوم 497 آخرين خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.ويشارك ربع مليون موظف من الحكومة في جهود مواجهة آثار الزلزال، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/أردوغان-الحكومة-ستبدأ-ببناء-30-ألف-وحدة-سكنية-في-مارس-لمتضرري-الزلزال-1073530749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, إنقاذ, العالم العربي, الأخبار
زلزال, أخبار تركيا اليوم, إنقاذ, العالم العربي, الأخبار
تركيا: 9046 أجنبيا يشاركون في عمليات الإنقاذ داخل مناطق الزلزال
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أعلنت تركيا أن 9 آلاف و46 عنصرا أجنبيا يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن 100 دولة عرضت تقديم المساعدات في أعقاب وقوع الزلزال، بحسب وكالة
"الأناضول".
وذكر البيان أن هناك عناصر بحث وإنقاذ من 82 دولة، في المناطق التي شهدت الزلزال.
وأضحت الوزارة أن مناطق الزلزال يتواجد بها حاليا 9 آلاف و46 عنصر بحث وإنقاذ أجنبي.
وتوقعت وزارة الخارجية كذلك قدوم 497 آخرين خلال المرحلة المقبلة، وفقا للبيان.
ويشارك ربع مليون موظف من الحكومة في جهود مواجهة آثار الزلزال، بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.