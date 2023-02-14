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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073482337.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T05:40+0000
2023-02-14T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
عناصر من شركة فاغنر العسكرية الخاصة على خطوط التماس في دونباس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 14.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:40 GMT 14.02.2023
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مركبات استطلاع روسية حديثة تصل إلى منطقة العمليات الخاصة... فيديو
05:36 GMT
05:40 GMT 14.02.2023
إعلام أمريكي يتحدث عن خطأ قاتل يتعلق بأوكرانيا
يعرض هوس الحكومة الأمريكية بأوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، حسب مجلة "The American Thinker".
05:39 GMT 14.02.2023
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، إن الحلف بحاجة إلى "زيادة إنتاجه" من الذخيرة في ضوء معدل الاستخدام الأوكراني الذي يستنفد القدرات الحالية ويستنزف المخزونات.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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