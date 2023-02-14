تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:40 GMT 14.02.2023
05:40 GMT 14.02.2023
يعرض هوس الحكومة الأمريكية بأوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاءها للخطر، حسب مجلة "The American Thinker".
05:39 GMT 14.02.2023
قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، إن الحلف بحاجة إلى "زيادة إنتاجه" من الذخيرة في ضوء معدل الاستخدام الأوكراني الذي يستنفد القدرات الحالية ويستنزف المخزونات.