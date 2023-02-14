https://sputnikarabic.ae/20230214/تقرير-يكشف-تحقيق-روسيا-لأهدافها-الاستراتيجية-في-أوكرانيا-1073497647.html
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص خسائرها وتقديم عرض جيد، لكن أيهما الأكثر أهمية لم يتضح بعد. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:45+0000
2023-02-14T09:45+0000
2023-02-14T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشره موقع Global Times، فإن الوضع في أوكرانيا وصل لنقطة تحوّل، بالنسبة للولايات المتحدة.وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بولندا، في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن بايدن سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.أضاف: "أنشأت روسيا جبهة مستقرة شرق نهر دنيبر، والآن لا يمكنها شن هجمات مضادة فحسب، بل يمكنها أيضا الهجوم في الاتجاه الغربي. أوكرانيا تعتمد بنسبة 100% على مساعدة الولايات المتحدة والناتو".ونقل الموقع عن النائب البريطاني جورج غالواي، قوله، في الوقت نفسه، تركت الولايات المتحدة دول الناتو بلا حماية تقريبا من خلال استنزاف مخزونها لتزويد أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/صينيون-يحذرون-من-اختفاء-أوكرانيا-بعد-كلام-بودولاك-عن-روسيا-1073458080.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص خسائرها وتقديم عرض جيد، لكن أيهما الأكثر أهمية لم يتضح بعد.
بحسب التقرير الذي نشره موقع
Global Times، فإن الوضع في أوكرانيا وصل لنقطة تحوّل، بالنسبة للولايات المتحدة.
وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بولندا، في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن بايدن سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.
وعلّق ليو شيانغ، الباحث في الأكاديمية الصينية، على تصريحات الغرب أن أهداف روسيا الاستراتيجية قد تحققت، قائلا: "الغرب يبالغ كثيرا في طموحات روسيا الاستراتيجية. إنهم يقولون باستمرار إن موسكو تفشل في أوكرانيا، ولن تحقق أهدافها. والحقيقة هي أن أهداف روسيا الاستراتيجية قد تحققت إلى حد كبير".
أضاف: "أنشأت روسيا جبهة مستقرة شرق نهر دنيبر، والآن لا يمكنها شن هجمات مضادة فحسب، بل يمكنها أيضا الهجوم في الاتجاه الغربي. أوكرانيا تعتمد بنسبة 100% على مساعدة الولايات المتحدة والناتو".
ونقل الموقع عن النائب البريطاني جورج غالواي، قوله، في الوقت نفسه، تركت الولايات المتحدة دول الناتو بلا حماية تقريبا من خلال استنزاف مخزونها لتزويد أوكرانيا.