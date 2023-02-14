https://sputnikarabic.ae/20230214/تقرير-يكشف-تحقيق-روسيا-لأهدافها-الاستراتيجية-في-أوكرانيا-1073497647.html

تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا

تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا

أشار تقرير إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص خسائرها وتقديم عرض جيد، لكن أيهما الأكثر أهمية لم يتضح بعد. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T09:45+0000

2023-02-14T09:45+0000

2023-02-14T09:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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بحسب التقرير الذي نشره موقع Global Times، فإن الوضع في أوكرانيا وصل لنقطة تحوّل، بالنسبة للولايات المتحدة.وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بولندا، في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن بايدن سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.أضاف: "أنشأت روسيا جبهة مستقرة شرق نهر دنيبر، والآن لا يمكنها شن هجمات مضادة فحسب، بل يمكنها أيضا الهجوم في الاتجاه الغربي. أوكرانيا تعتمد بنسبة 100% على مساعدة الولايات المتحدة والناتو".ونقل الموقع عن النائب البريطاني جورج غالواي، قوله، في الوقت نفسه، تركت الولايات المتحدة دول الناتو بلا حماية تقريبا من خلال استنزاف مخزونها لتزويد أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230213/صينيون-يحذرون-من-اختفاء-أوكرانيا-بعد-كلام-بودولاك-عن-روسيا-1073458080.html

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