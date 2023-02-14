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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/تقرير-يكشف-تحقيق-روسيا-لأهدافها-الاستراتيجية-في-أوكرانيا-1073497647.html
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص خسائرها وتقديم عرض جيد، لكن أيهما الأكثر أهمية لم يتضح بعد. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:45+0000
2023-02-14T09:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشره موقع Global Times، فإن الوضع في أوكرانيا وصل لنقطة تحوّل، بالنسبة للولايات المتحدة.وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بولندا، في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن بايدن سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.أضاف: "أنشأت روسيا جبهة مستقرة شرق نهر دنيبر، والآن لا يمكنها شن هجمات مضادة فحسب، بل يمكنها أيضا الهجوم في الاتجاه الغربي. أوكرانيا تعتمد بنسبة 100% على مساعدة الولايات المتحدة والناتو".ونقل الموقع عن النائب البريطاني جورج غالواي، قوله، في الوقت نفسه، تركت الولايات المتحدة دول الناتو بلا حماية تقريبا من خلال استنزاف مخزونها لتزويد أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/صينيون-يحذرون-من-اختفاء-أوكرانيا-بعد-كلام-بودولاك-عن-روسيا-1073458080.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير يكشف تحقيق روسيا لأهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا

09:45 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أشار تقرير إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص خسائرها وتقديم عرض جيد، لكن أيهما الأكثر أهمية لم يتضح بعد.
بحسب التقرير الذي نشره موقع Global Times، فإن الوضع في أوكرانيا وصل لنقطة تحوّل، بالنسبة للولايات المتحدة.
وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة بولندا، في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/شباط، وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، فإن بايدن سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا.

وعلّق ليو شيانغ، الباحث في الأكاديمية الصينية، على تصريحات الغرب أن أهداف روسيا الاستراتيجية قد تحققت، قائلا: "الغرب يبالغ كثيرا في طموحات روسيا الاستراتيجية. إنهم يقولون باستمرار إن موسكو تفشل في أوكرانيا، ولن تحقق أهدافها. والحقيقة هي أن أهداف روسيا الاستراتيجية قد تحققت إلى حد كبير".

أضاف: "أنشأت روسيا جبهة مستقرة شرق نهر دنيبر، والآن لا يمكنها شن هجمات مضادة فحسب، بل يمكنها أيضا الهجوم في الاتجاه الغربي. أوكرانيا تعتمد بنسبة 100% على مساعدة الولايات المتحدة والناتو".
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
صينيون يحذرون من اختفاء أوكرانيا بعد كلام بودولاك عن روسيا
أمس, 12:58 GMT
ونقل الموقع عن النائب البريطاني جورج غالواي، قوله، في الوقت نفسه، تركت الولايات المتحدة دول الناتو بلا حماية تقريبا من خلال استنزاف مخزونها لتزويد أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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