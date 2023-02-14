https://sputnikarabic.ae/20230214/حشود-شعبية-وسياسية-تحيي-الذكرى-18-لاغتيال-رئيس-وزراء-لبنان-الأسبق-رفيق-الحريري-1073511981.html

حشود شعبية وسياسية تحيي الذكرى 18 لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري

حشود شعبية وسياسية تحيي الذكرى 18 لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري

شهدت ساحة الشهداء في بيروت اليوم، إحياء الذكرى الـ18 لاغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وسط حضور شعبي كثيف ومشاركة بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T12:29+0000

2023-02-14T12:29+0000

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وحضر رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري مع أعضاء أسرته إلى ضريح والده في وسط بيروت، لقراءة الفاتحة على روح والده الراحل وصرح خلال خروجة "الله يرحم الرئيس رفيق الحريري والله يعين لبنان".ويعد ظهور الحريري هو الأول، بعد عام على اعتكافه السياسي وسفره خارج لبنان. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في ذكرى اغتيال الحريري إلى أن "اغتيال أحد أبرز الشخصيات تقديرا لدى الشعب اللبناني في تاريخه الحديث، يبقى خسارة لا تعوض للبنان وأصدقائه في العالم أجمع".وفي بيان، قالت الخارجية "في 14 شباط تحل الذكرى الـ18 لاغتيال الشخصية الوطنية الكبيرة والسياسي البارز وصديق روسيا رفيق الحريري وعدد من رفاقه، بعمل إرهابي دنيء في بيروت".وأضاف البيان "لعب رفيق الحريري دورا مهما في التوصل لاتفاق الطائف الذي وضع نهاية الحرب الأهلية الدموية والمدمرة في لبنان 1975- 1990، وبكونه وطنيا مخلصا بذل جهوده كافة وطاقاته في قضية إعادة بناء الوطن ما بعد الحرب، وقد زار روسيا مرات عديدة وبذل جهدا شخصيا مؤثرا في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة الروسية- اللبنانية".

https://sputnikarabic.ae/20220804/الحريري-في-ذكرى-انفجار-مرفأ-بيروت-جرح-عميق-في-قلب-بيروت-لن-يلتئم-1065968793.html

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