https://sputnikarabic.ae/20230214/دراسة-الأطعمة-الغنية-بالسيلينيوم-يمكن-أن-تستخدم-ضد-مرض-ألزهايمر-1073484940.html
دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"
دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"
بحسب معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم، قدم باحثون صينيون مؤخرا أدلة على تحسين علاج مرض "ألزهايمر" من خلال الأطعمة والمكونات... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:01+0000
2023-02-14T08:01+0000
2023-02-14T08:01+0000
مجتمع
الصحة
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وتشير الدراسة الجديدة إلى أن المكونات الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تمنع الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يدل على احتمالية وجود استراتيجية غذائية جديدة لمرضى ألزهايمر، حسب وكالة "شينخوا".ويُعتبر مرض "ألزهايمر" مرضا عصبيا يسبب فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويقلل من جودة حياته. وهناك اهتمام متزايد بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة مرض ألزهايمر. واقترح فريق دراسة مشترك مكون من باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم ومعاهد أخرى الآلية التدخلية المحتملة للمكونات الغنية بالسيلينيوم تعمل على تحسين علاج المرض. وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم واسعة الانتشار في العديد من النباتات والكائنات الحية الدقيقة، مثل خضروات الفصيلة الصليبية والخميرة والفطريات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن التحلل المائي الإنزيمي والمعالجة الفيزيائية، مثل المعالجة الحرارية والمعالجة بالضغط العالي والميكرويف، هما التقنيات الرئيسية لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية.
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الصحة
دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"
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بحسب معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم، قدم باحثون صينيون مؤخرا أدلة على تحسين علاج مرض "ألزهايمر" من خلال الأطعمة والمكونات الغنية بالسيلينيوم.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن المكونات الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تمنع الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يدل على احتمالية وجود استراتيجية غذائية جديدة لمرضى ألزهايمر، حسب وكالة "شينخوا".
ويُعتبر مرض "ألزهايمر" مرضا عصبيا يسبب فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويقلل من جودة حياته.
وهناك اهتمام متزايد بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة مرض ألزهايمر. واقترح فريق دراسة مشترك مكون من باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم ومعاهد أخرى الآلية التدخلية المحتملة للمكونات الغنية بالسيلينيوم تعمل على تحسين علاج المرض.
وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم واسعة الانتشار في العديد من النباتات والكائنات الحية الدقيقة، مثل خضروات الفصيلة الصليبية والخميرة والفطريات.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن التحلل المائي الإنزيمي والمعالجة الفيزيائية، مثل المعالجة الحرارية والمعالجة بالضغط العالي والميكرويف، هما التقنيات الرئيسية لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية.