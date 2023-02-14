عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230214/دراسة-الأطعمة-الغنية-بالسيلينيوم-يمكن-أن-تستخدم-ضد-مرض-ألزهايمر-1073484940.html
دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"
دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"
بحسب معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم، قدم باحثون صينيون مؤخرا أدلة على تحسين علاج مرض "ألزهايمر" من خلال الأطعمة والمكونات... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:01+0000
2023-02-14T08:01+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103233/04/1032330470_0:291:5580:3430_1920x0_80_0_0_4abf4d70248744fdae001c7de5e31a03.jpg
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن المكونات الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تمنع الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يدل على احتمالية وجود استراتيجية غذائية جديدة لمرضى ألزهايمر، حسب وكالة "شينخوا".ويُعتبر مرض "ألزهايمر" مرضا عصبيا يسبب فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويقلل من جودة حياته. وهناك اهتمام متزايد بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة مرض ألزهايمر. واقترح فريق دراسة مشترك مكون من باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم ومعاهد أخرى الآلية التدخلية المحتملة للمكونات الغنية بالسيلينيوم تعمل على تحسين علاج المرض. وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم واسعة الانتشار في العديد من النباتات والكائنات الحية الدقيقة، مثل خضروات الفصيلة الصليبية والخميرة والفطريات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن التحلل المائي الإنزيمي والمعالجة الفيزيائية، مثل المعالجة الحرارية والمعالجة بالضغط العالي والميكرويف، هما التقنيات الرئيسية لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية.
https://sputnikarabic.ae/20230113/دواء-روسي-جديد-يثبت-فاعليته-في-حماية-ذاكرة-مرضى-ألزهايمر-1072216502.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/دراسة-تكتشف-تمرينا-مكافحا-للزهايمر-وباركنسون-في-حال-ممارسته-6-دقائق-1072305113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103233/04/1032330470_310:0:5270:3720_1920x0_80_0_0_a0b4c612d2b5ca56d22cf04e67d36251.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دراسة: الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تستخدم ضد مرض "ألزهايمر"

08:01 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / Ludovic MARIN / AFPخضراوات
خضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / Ludovic MARIN / AFP
تابعنا عبرTelegram
بحسب معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم، قدم باحثون صينيون مؤخرا أدلة على تحسين علاج مرض "ألزهايمر" من خلال الأطعمة والمكونات الغنية بالسيلينيوم.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن المكونات الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تمنع الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يدل على احتمالية وجود استراتيجية غذائية جديدة لمرضى ألزهايمر، حسب وكالة "شينخوا".
ويُعتبر مرض "ألزهايمر" مرضا عصبيا يسبب فقدان الذاكرة وانخفاض القدرة على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويقلل من جودة حياته.
عقار روسي يطيل من عمر الفئران المرضى السرطان في وقت قياسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
مجتمع
دواء روسي جديد يثبت فاعليته في حماية ذاكرة مرضى ألزهايمر
13 يناير, 06:58 GMT
وهناك اهتمام متزايد بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة مرض ألزهايمر. واقترح فريق دراسة مشترك مكون من باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع لأكاديمية مقاطعة قوانغدونغ للعلوم ومعاهد أخرى الآلية التدخلية المحتملة للمكونات الغنية بالسيلينيوم تعمل على تحسين علاج المرض.
وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم واسعة الانتشار في العديد من النباتات والكائنات الحية الدقيقة، مثل خضروات الفصيلة الصليبية والخميرة والفطريات.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
مجتمع
دراسة تكتشف تمرينا مكافحا "للزهايمر" و"باركنسون" في حال ممارسته 6 دقائق
15 يناير, 13:36 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن التحلل المائي الإنزيمي والمعالجة الفيزيائية، مثل المعالجة الحرارية والمعالجة بالضغط العالي والميكرويف، هما التقنيات الرئيسية لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала