https://sputnikarabic.ae/20230214/رئيس-الوزراء-الروسي-يكشف-عن-تجنب-اقتصاد-البلاد-للتطورات-السلبية-1073515411.html

رئيس الوزراء الروسي يكشف عن تجنب اقتصاد البلاد للتطورات السلبية

رئيس الوزراء الروسي يكشف عن تجنب اقتصاد البلاد للتطورات السلبية

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن السلطات الروسية تمكنت من منع التطورات السلبية في الاقتصاد، ومع ذلك، من الضروري تعزيز ديناميكيات تنمية البلاد، مع... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T12:57+0000

2023-02-14T12:57+0000

2023-02-14T12:57+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال ميشوستين في اجتماع بشأن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، اليوم الاثنين: "لقد نجحنا في منع سيناريو سلبي للتطورات والحد بشكل كبير من التباطؤ في الديناميكيات التي لا مفر منها في مثل هذه الظروف القاسية، والأهم من ذلك، دعم مواطنينا، وبالطبع، الفئات الأكثر ضعفاً في اقتصادنا خلال هذه الفترة الصعبة".وأردف ميشوستين: "تم تسجيل نمو في العديد من الصناعات التي تركز على الطلب المحلي، وهذا ينطبق على صناعة الأدوية والزراعة والبناء وإنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة والملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "بحلول نهاية عام 2022، انخفض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض، وكان التضخم السنوي أقل من 12%، وهو أفضل مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية".

https://sputnikarabic.ae/20221020/ميشوستين-يشير-إلى-تجاهل-القواعد-في-التجارة-الخارجية-علانية-من-قبل-الغرب-1069265544.html

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روسيا, اقتصاد