https://sputnikarabic.ae/20230214/رئيس-الوزراء-الروسي-يكشف-عن-تجنب-اقتصاد-البلاد-للتطورات-السلبية-1073515411.html
رئيس الوزراء الروسي يكشف عن تجنب اقتصاد البلاد للتطورات السلبية
رئيس الوزراء الروسي يكشف عن تجنب اقتصاد البلاد للتطورات السلبية
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن السلطات الروسية تمكنت من منع التطورات السلبية في الاقتصاد، ومع ذلك، من الضروري تعزيز ديناميكيات تنمية البلاد، مع... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:57+0000
2023-02-14T12:57+0000
2023-02-14T12:57+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ميشوستين في اجتماع بشأن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، اليوم الاثنين: "لقد نجحنا في منع سيناريو سلبي للتطورات والحد بشكل كبير من التباطؤ في الديناميكيات التي لا مفر منها في مثل هذه الظروف القاسية، والأهم من ذلك، دعم مواطنينا، وبالطبع، الفئات الأكثر ضعفاً في اقتصادنا خلال هذه الفترة الصعبة".وأردف ميشوستين: "تم تسجيل نمو في العديد من الصناعات التي تركز على الطلب المحلي، وهذا ينطبق على صناعة الأدوية والزراعة والبناء وإنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة والملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "بحلول نهاية عام 2022، انخفض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض، وكان التضخم السنوي أقل من 12%، وهو أفضل مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20221020/ميشوستين-يشير-إلى-تجاهل-القواعد-في-التجارة-الخارجية-علانية-من-قبل-الغرب-1069265544.html
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روسيا, اقتصاد
رئيس الوزراء الروسي يكشف عن تجنب اقتصاد البلاد للتطورات السلبية
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن السلطات الروسية تمكنت من منع التطورات السلبية في الاقتصاد، ومع ذلك، من الضروري تعزيز ديناميكيات تنمية البلاد، مع مراعاة التحديات الخارجية.
وقال ميشوستين في اجتماع بشأن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا، اليوم الاثنين: "لقد نجحنا في منع سيناريو سلبي للتطورات والحد بشكل كبير من التباطؤ في الديناميكيات التي لا مفر منها في مثل هذه الظروف القاسية، والأهم من ذلك، دعم مواطنينا، وبالطبع، الفئات الأكثر ضعفاً في اقتصادنا خلال هذه الفترة الصعبة".
من الضروري الآن تعزيز ديناميكيات التنمية في البلاد، مع مراعاة التحديات الخارجية، ودعا المشاركين في الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لهذا الغرض.
20 أكتوبر 2022, 09:32 GMT
وأردف ميشوستين: "تم تسجيل نمو في العديد من الصناعات التي تركز على الطلب المحلي، وهذا ينطبق على صناعة الأدوية والزراعة والبناء وإنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة والملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات".
وأشار رئيس
الوزراء إلى أنه "بحلول نهاية عام 2022، انخفض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض، وكان التضخم السنوي أقل من 12%، وهو أفضل مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية".