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https://sputnikarabic.ae/20230214/رسميا-السعودية-تفوز-بتنظيم-كأس-العالم-للأندية-2023-1073527102.html
رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023
رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، فوزها بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T17:16+0000
2023-02-14T17:16+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
كأس العالم للأندية
السعودية
أخبار نادي الهلال السعودي
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وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان إن "فيفا" أسند استضافة كأس العالم للأندية لعام 2023، إلى السعودية.وستقام منافسات مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023.وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن "فيفا" يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.وبعد حصول السعودية على شرف استضافة مونديال الأندية، ستضمن المملكة مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديا.وكانت المغرب هي آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/شباط الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
https://sputnikarabic.ae/20230211/ريال-مدريد-يتوج-بكأس-العالم-للأندية-على-حساب-الهلال-السعودي-1073400095.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية, السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كأس العالم للأندية, السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي

رسميا... السعودية تفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2023

17:16 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019
ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السعودية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، فوزها بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان إن "فيفا" أسند استضافة كأس العالم للأندية لعام 2023، إلى السعودية.
وستقام منافسات مونديال الأندية في الفترة بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أن "فيفا" يشترط على الدولة المستضيفة لمونديال الأندية دفع رسوم تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إقامة الفرق المشاركة والضيوف في المسابقة العالمية.
وبعد حصول السعودية على شرف استضافة مونديال الأندية، ستضمن المملكة مشاركة فريق سعودي إما بطل الدوري أو بطل دوري أبطال آسيا إن كان سعوديا.
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
مجتمع
ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي
11 فبراير, 21:45 GMT
وكانت المغرب هي آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/شباط الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.
وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).
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