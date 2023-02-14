https://sputnikarabic.ae/20230214/رصد-جسم-غامض-في-سماء-الصين-فيديو-1073506382.html

رصد جسم غامض في سماء الصين... فيديو

رصد جسم غامض في سماء الصين... فيديو

نشر سكان مدينة تشيتشيهار في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، المتاخمة لروسيا، على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلسلة من الكرات المضيئة تحلق في السماء... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T10:57+0000

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2023-02-14T10:57+0000

الصين

العالم

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كتبت صحيفة "Huanqiu Shibao" الصينية اليوم الثلاثاء أنه في صباح يوم 14 فبراير/ شباط، قال أحد سكان مدينة تشيتشيهار، باسم جيانغ، لمراسل البوابة الإخبارية "Jim Xinwen" إنه في يوم 13 فبراير في الساعة 17.23 (12.23 بتوقيت موسكو) لاحظ بالصدفة في السماء "مجموعة" من الأجسام التي تطير بسرعة، وأوضح أن الأجسام التي تطير في المقدمة تضيء واحدة تلو الأخرى، وتلك الموجودة في نهاية المجموعة أيضًا تخرج واحدة تلو الأخرى. في الوقت نفسه، شدد على أن الجسم لا يبدو وكأنه طائرة ورقية عادية.قال جيانغ إن الجسم كان مرئيًا لبضع ثوانٍ فقط، وبينما كان يخرج هاتفه لتصويره، اختفى الجسم المتوهج.وأشار المستخدمون الذين نشروا الفيديو إلى أنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل، وأن الجسم لا يصدر أي أصوات، ويطير عالياً للغاية ويصدر ضوءًا ساطعًا.قال مسؤولو مكتب الأرصاد الجوية في تشيتشيهار إنهم لا يعرفون شيئًا عنه حتى الآن ولا يمكنهم شرح ماهيته. في الوقت نفسه، قال موظفو مكتب الدفاع الجوي بمدينة تشيتشيهار، إنهم لم يتلقوا أي إخطارات حول سير التدريبات، وأنه لا داعي للقلق بشأن الموقف.في الآونة الأخيرة، ظهرت الكثير من التقارير عن أجسام طائرة مجهولة الهوية شوهدت في السماء فوق البر الرئيسي للصين. وهكذا، كتبت صحيفة "Huanqiu Shibao" سابقًا أنه تم رصد جسم طائر مجهول في 12 فبراير قبالة ساحل مقاطعة شاندونغ في شرق الصين.وأرسلت السلطات المحلية إشعارا قالت فيه إنه تم العثور على جسم طائر مجهولة الهوية في مياه منطقة ريتشاو وأنهم كانوا يستعدون لإسقاطه، وفي هذا الصدد، طُلب من الصيادين المحليين "مراعاة قواعد السلامة".كما رصد سكان شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أجسامًا طائرة مجهولة الهوية في 12 فبراير، وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي.لم تقدم سلطات البلاد حتى الآن أي تفسير حول ما إذا كانت قادرة على تحديد نوع الأجسام، والغرض من وجودها في المجال الجوي للبلاد، وما إذا كانت تشكل تهديدًا للسكان.

https://sputnikarabic.ae/20230212/العثور-على-جسم-طائر-مجهول-قبالة-الساحل-الشرقي-للصين-1073417246.html

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