https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-تبدأ-سحب-فرق-الإنقاذ-من-سوريا-وتركيا-1073496608.html
روسيا تبدأ سحب فرق الإنقاذ من سوريا وتركيا بعد إتمام عملها
روسيا تبدأ سحب فرق الإنقاذ من سوريا وتركيا بعد إتمام عملها
أعلن وزير الطورائ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أن فرق الإنقاذ الروسية أنهت عملها في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا، وتم اتخاذ قرار بسحب الفرق من هذه... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:04+0000
2023-02-14T09:04+0000
2023-02-14T09:04+0000
روسيا
العالم
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وقال الوزير خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الفرق: "يتم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا المتضررتين من الزلزال، وقد شاركت معدات ثقيلة في إزالة الأنقاض. وفي هذا الصد قرر الرئيس سحب الفرق الروسية من مناطق الكارثة".وأشار كورينكوف إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي قدمت لمساعدة ضحايا تركيا وسوريا. تم إرسال فرق من وزارة الطوارئ الروسية بسرعة كبيرة إلى منطقة الكوارث بإيعاز من بوتين.واختتم الوزير "أبلغ الرئيس باستمرار عن هذا العمل. أود أن أشكر كل واحد منكم على تفانيكم واستعدادكم للمساعدة وإنجاز المهمة".وصل رجال الإنقاذ إلى تركيا وسوريا في 6 شباط / فبراير، وبدأوا على الفور في إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا في أصعب المناطق.ووفقا لوزير الطوارئ في تركيا، أنقذ موظفو وزارة الطوارئ الروسية ستة أشخاص من تحت الأنقاض وقدموا المساعدة لأكثر من 830 مصاب. في سوريا، انتشل رجال الإنقاذ ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الجاري. وبحسب الرئيس رجب طيب أردوغان، فهذا الزلزال هو الأقوى منذ عام 1939، ووصفه بـ"كارثة القرن". وتوفي أكثر من 31 ألف شخص حتى يوم الاثنين. وشعر السكان بالهزات، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، في 10 محافظات في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/معجزة-فريق-إنقاذ-روسي-يستطيع-إنقاذ-رجل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-ما-يقارب-7-أيام-1073436306.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
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روسيا, العالم
روسيا تبدأ سحب فرق الإنقاذ من سوريا وتركيا بعد إتمام عملها
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أعلن وزير الطورائ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أن فرق الإنقاذ الروسية أنهت عملها في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا، وتم اتخاذ قرار بسحب الفرق من هذه المناطق.
وقال الوزير خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الفرق: "يتم الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا المتضررتين من الزلزال، وقد شاركت معدات ثقيلة في إزالة الأنقاض. وفي هذا الصد قرر الرئيس سحب الفرق الروسية من مناطق الكارثة".
وأشار كورينكوف إلى أن روسيا كانت من أوائل الدول التي قدمت لمساعدة ضحايا تركيا وسوريا. تم إرسال فرق من وزارة الطوارئ الروسية بسرعة كبيرة إلى منطقة الكوارث بإيعاز من بوتين.
واختتم الوزير "أبلغ الرئيس باستمرار عن هذا العمل. أود أن أشكر كل واحد منكم على تفانيكم واستعدادكم للمساعدة وإنجاز المهمة".
وصل رجال الإنقاذ إلى تركيا وسوريا في 6 شباط / فبراير، وبدأوا على الفور في إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا في أصعب المناطق.
ووفقا لوزير الطوارئ في تركيا، أنقذ موظفو وزارة الطوارئ الروسية ستة أشخاص من تحت الأنقاض وقدموا المساعدة لأكثر من 830 مصاب. في سوريا، انتشل رجال الإنقاذ ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض.
وضرب زلزال مدمر
بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/ فبراير الجاري. وبحسب الرئيس رجب طيب أردوغان، فهذا الزلزال هو الأقوى منذ عام 1939، ووصفه بـ"كارثة القرن". وتوفي أكثر من 31 ألف شخص حتى يوم الاثنين. وشعر السكان بالهزات، التي أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، في 10 محافظات في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.