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رومانيا تتعرض لزلزال جديد بقوة 5.7 ريختر
رومانيا تتعرض لزلزال جديد بقوة 5.7 ريختر
أعلن المعهد الوطني الروماني لأبحاث تطوير فيزياء الأرض، اليوم الثلاثاء، حدوث زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي البلاد. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T14:28+0000
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وذكر المعهد في بيان أنه في الساعة 15:16 بالتوقيت المحلي، وقع زلزال قوي في إقليم أولتينيا، مقاطعة غورج بقوة 5.7، على عمق 40 كم.ووفقا للمعهد، شعر به سكان العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال.وأضاف البيان أن المواطنين في دولة مولدوفا المجاورة شعروا بالهزة الأرضية.ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.وكان المعهد قد سجل، أمس الاثنين، زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة غورج جنوب غربي رومانيا.
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العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

رومانيا تتعرض لزلزال جديد بقوة 5.7 ريختر

14:28 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / Alvaro Vidalإنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016
إنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / Alvaro Vidal
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أعلن المعهد الوطني الروماني لأبحاث تطوير فيزياء الأرض، اليوم الثلاثاء، حدوث زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي البلاد.
وذكر المعهد في بيان أنه في الساعة 15:16 بالتوقيت المحلي، وقع زلزال قوي في إقليم أولتينيا، مقاطعة غورج بقوة 5.7، على عمق 40 كم.
ووفقا للمعهد، شعر به سكان العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال.
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وأضاف البيان أن المواطنين في دولة مولدوفا المجاورة شعروا بالهزة الأرضية.
ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال.
وكان المعهد قد سجل، أمس الاثنين، زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة غورج جنوب غربي رومانيا.
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