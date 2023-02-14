https://sputnikarabic.ae/20230214/سنودن-هدف-أمريكا-من-إثارة-الذعر-حول-المناطيد-صرف-الأنظار-عن-تفجير-السيل-الشمالي-1073481017.html

سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير السيل الشمالي

سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير السيل الشمالي

اعتبر موظف الاستخبارات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، أن الذعر الذي تثيره واشنطن حول إسقاط الأجسام الطائرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الأمريكية والكندية، هدفه... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T03:49+0000

2023-02-14T03:49+0000

2023-02-14T03:50+0000

سنودن

إدوارد سنودن

التيار الشمالي

الولايات المتحدة الأمريكية

كائنات فضائية

وجود كائنات فضائية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101752/74/1017527425_0:72:4928:2844_1920x0_80_0_0_f7ad73eb0de4dfceb95f7523bdf2fa4c.jpg

موسكو - سبوتنيك. وفقا له، تمنى لو كانت هذه الكيانات مخلوقات فضائية، لكنها ليست مخلوقات فضائية.وكتب سنودن على "تويتر"،وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت عدة مناطيد فوق الأراضي الأمريكية والكندية، وذلك بعد حادث دخول منطاد صيني للأجواء الأمريكية.وفي وقت سابق، وجه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائز جائزة بوليتزر، أصابع الاتهام نحو واشنطن بالوقوف وراء تنظيم هجمات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي1 و2".هيرش المعروف بمنشوراته عن الجرائم ا الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، وخاصة فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، تمكن من الحصول على معلومات حول العملية من مصدر لم يذكر اسمه كان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.وقال الصحفي الأمريكي، إن "غواصين أمريكيين زرعوا متفجرات على أنابيب "السيل الشمالي" تحت غطاء مناورات لحلف الناتو "بلوبس 22"، فيما قام النرويجيون بتفعيلها".وأوضح الصحفي، أن "طائرة تابعة للبحرية النرويجية أسقطت عوامة "سونار" في 26 سبتمبر الماضي لتفعيل المتفجرات".وخلص هيرش، في تقرير مفصل نشره حول العملية السرية، إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تخريب أنابيب "السيل الشمالي" سبقه 9 أشهر من المناقشات السرية داخل الفريق الأمني في واشنطن".وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي الساخن للمناقشات كان ضرورة عدم ترك أدلة تشير إلى منفذي التفجيرات.وفي سبتمبر الماضي وقع اعتداء على أنابيب "السيل الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.من جهتها وصفت موسكو الانفجارات بالهجوم الإرهابي الواضح.

https://sputnikarabic.ae/20230213/قائد-الدفاع-الجوي-لأمريكا-الشمالية-لا-يستعبد-أن-الأجسام-الطائرة-تابعة-لكائنات-فضائية-1073436715.html

https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سنودن, إدوارد سنودن, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, كائنات فضائية, وجود كائنات فضائية