https://sputnikarabic.ae/20230214/سنودن-هدف-أمريكا-من-إثارة-الذعر-حول-المناطيد-صرف-الأنظار-عن-تفجير-السيل-الشمالي-1073481017.html
سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير السيل الشمالي
سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير السيل الشمالي
اعتبر موظف الاستخبارات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، أن الذعر الذي تثيره واشنطن حول إسقاط الأجسام الطائرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الأمريكية والكندية، هدفه... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T03:49+0000
2023-02-14T03:49+0000
2023-02-14T03:50+0000
سنودن
إدوارد سنودن
التيار الشمالي
الولايات المتحدة الأمريكية
كائنات فضائية
وجود كائنات فضائية
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موسكو - سبوتنيك. وفقا له، تمنى لو كانت هذه الكيانات مخلوقات فضائية، لكنها ليست مخلوقات فضائية.وكتب سنودن على "تويتر"،وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت عدة مناطيد فوق الأراضي الأمريكية والكندية، وذلك بعد حادث دخول منطاد صيني للأجواء الأمريكية.وفي وقت سابق، وجه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائز جائزة بوليتزر، أصابع الاتهام نحو واشنطن بالوقوف وراء تنظيم هجمات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي1 و2".هيرش المعروف بمنشوراته عن الجرائم ا الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، وخاصة فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، تمكن من الحصول على معلومات حول العملية من مصدر لم يذكر اسمه كان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.وقال الصحفي الأمريكي، إن "غواصين أمريكيين زرعوا متفجرات على أنابيب "السيل الشمالي" تحت غطاء مناورات لحلف الناتو "بلوبس 22"، فيما قام النرويجيون بتفعيلها".وأوضح الصحفي، أن "طائرة تابعة للبحرية النرويجية أسقطت عوامة "سونار" في 26 سبتمبر الماضي لتفعيل المتفجرات".وخلص هيرش، في تقرير مفصل نشره حول العملية السرية، إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تخريب أنابيب "السيل الشمالي" سبقه 9 أشهر من المناقشات السرية داخل الفريق الأمني في واشنطن".وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي الساخن للمناقشات كان ضرورة عدم ترك أدلة تشير إلى منفذي التفجيرات.وفي سبتمبر الماضي وقع اعتداء على أنابيب "السيل الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.من جهتها وصفت موسكو الانفجارات بالهجوم الإرهابي الواضح.
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https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html
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سنودن, إدوارد سنودن, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, كائنات فضائية, وجود كائنات فضائية
سنودن, إدوارد سنودن, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية, كائنات فضائية, وجود كائنات فضائية
سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير السيل الشمالي
03:49 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 03:50 GMT 14.02.2023) تابعنا عبر
اعتبر موظف الاستخبارات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، أن الذعر الذي تثيره واشنطن حول إسقاط الأجسام الطائرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الأمريكية والكندية، هدفه صرف أنظار الصحفيين عن التحقيق في تفجير "السيل الشمالي".
موسكو - سبوتنيك. وفقا له، تمنى لو كانت هذه الكيانات مخلوقات فضائية، لكنها ليست مخلوقات فضائية
.
"ليست مخلوقات فضائية، أنما مجرد ذعر مفتعل يضمن تكليف كافة المراسلين المختصين بالأمن القومي بالتحقيق في الهراء المتعلق بالمناطيد بدلا من الميزانيات أو التفجيرات مثل "السيل الشمالي".
وكانت الولايات المتحدة قد أسقطت عدة مناطيد فوق الأراضي الأمريكية والكندية، وذلك بعد حادث دخول منطاد صيني للأجواء الأمريكية
.
وفي وقت سابق، وجه الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائز جائزة بوليتزر، أصابع الاتهام نحو واشنطن بالوقوف وراء تنظيم هجمات على خطوط أنابيب "السيل الشمالي1 و2".
هيرش المعروف بمنشوراته عن الجرائم ا الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط
، وخاصة فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، تمكن من الحصول على معلومات حول العملية من مصدر لم يذكر اسمه كان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.
وقال الصحفي الأمريكي، إن "غواصين أمريكيين زرعوا متفجرات على أنابيب "السيل الشمالي" تحت غطاء مناورات لحلف الناتو "بلوبس 22"، فيما قام النرويجيون بتفعيلها".
وأوضح الصحفي، أن "طائرة تابعة للبحرية النرويجية أسقطت عوامة "سونار" في 26 سبتمبر الماضي لتفعيل المتفجرات".
وخلص هيرش، في تقرير مفصل نشره حول العملية السرية، إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تخريب أنابيب "السيل الشمالي" سبقه 9 أشهر من المناقشات السرية داخل الفريق الأمني في واشنطن".
وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي الساخن للمناقشات كان ضرورة عدم ترك أدلة تشير إلى منفذي التفجيرات
.
وفي سبتمبر الماضي وقع اعتداء على أنابيب "السيل الشمالي1 و2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن تكون عملية التخريب "مستهدفة" وبفعل فاعل.
وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.
من جهتها وصفت موسكو الانفجارات بالهجوم الإرهابي الواضح.