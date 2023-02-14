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https://sputnikarabic.ae/20230214/علماء-يطورون-عقارا-يمنع-ظهور-الحساسية-من-الفول-السوداني-1073509304.html
علماء يطورون عقارا يمنع ظهور الحساسية من "الفول السوداني"
علماء يطورون عقارا يمنع ظهور الحساسية من "الفول السوداني"
توصل باحثون من كلية الطب بجامعة "إنديانا" الأمريكية وجامعة "نوتردام"، إلى طريقة لمنع الحساسية المفرطة، التي يتعرض لها كثير من الأشخاص نتيجة تناول الفول... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:03+0000
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وأشاروا في دراستهم المنشورة حديثا في مجلة "Science Translational Medicine" العلمية، إلى أن عقارهم الجديد يبدأ مفعوله، قبل أن تؤدي المادة المسببة للحساسية إلى تحفيز رد فعل الجسم.ولفتوا إلى أن الدواء أثبت فعاليته، في منع الحساسية المفرطة الخاصة بالفول السوداني لدى الفئران، واستمر تأثيره عليها لمدة أسبوعين على الأقل بعد حصولها على جرعة واحدة فقط، دون أن تظهر عليهم أي آثار واضحة على السمية.وتقول ندى الأخرس، وهي مؤلفة رئيسية وطالبة دراسات عليا في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية: "لقد منع المثبط تفاعلات الحساسية لأكثر من أسبوعين عند إعطائه، قبل التعرض لمسببات الحساسية".ولم يتم اختبار الدواء على المرضى من البشر حتى الآن، ويقوم معدو الدراسة حاليا بإجراء مزيد من الاختبارات على النماذج الحيوانية لتقييم فعاليته وقياس درجة السمية، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية.
https://sputnikarabic.ae/20220608/أسرار-زبدة-الفول-السوداني-آثار-جانبية-مزعجة-إلى-جانب-فوائد-1063298676.html
https://sputnikarabic.ae/20220208/لعشاق-الفول-السوداني-الكمية-الموصى-بها-يوميا-والأعراض-الجانبية-1058205726.html
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منوعات, علوم, الأخبار, العالم
منوعات, علوم, الأخبار, العالم

علماء يطورون عقارا يمنع ظهور الحساسية من "الفول السوداني"

12:03 GMT 14.02.2023
© shutterstockطبق فول سوداني
طبق فول سوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
طبق فول سوداني
© shutterstock
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توصل باحثون من كلية الطب بجامعة "إنديانا" الأمريكية وجامعة "نوتردام"، إلى طريقة لمنع الحساسية المفرطة، التي يتعرض لها كثير من الأشخاص نتيجة تناول الفول السوداني.
وأشاروا في دراستهم المنشورة حديثا في مجلة "Science Translational Medicine" العلمية، إلى أن عقارهم الجديد يبدأ مفعوله، قبل أن تؤدي المادة المسببة للحساسية إلى تحفيز رد فعل الجسم.
ولفتوا إلى أن الدواء أثبت فعاليته، في منع الحساسية المفرطة الخاصة بالفول السوداني لدى الفئران، واستمر تأثيره عليها لمدة أسبوعين على الأقل بعد حصولها على جرعة واحدة فقط، دون أن تظهر عليهم أي آثار واضحة على السمية.
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وتقول ندى الأخرس، وهي مؤلفة رئيسية وطالبة دراسات عليا في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية: "لقد منع المثبط تفاعلات الحساسية لأكثر من أسبوعين عند إعطائه، قبل التعرض لمسببات الحساسية".
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لعشاق الفول السوداني... الكمية الموصى بها يوميا والأعراض الجانبية
8 فبراير 2022, 11:23 GMT
ولم يتم اختبار الدواء على المرضى من البشر حتى الآن، ويقوم معدو الدراسة حاليا بإجراء مزيد من الاختبارات على النماذج الحيوانية لتقييم فعاليته وقياس درجة السمية، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية.
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